6'lı masada yeni ittifak krizi: "En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürenlerdedir"

ROSE: ABDÜLKADİR BEY BU YAZIYI SİLECEKSİNİZ

Deva Partili Ahmet Rose de, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay'ın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" ifadelerini eleştirdi.

Ahmet Rose; "Abdülkadir Bey terbiyenizi takının. Adam yerine koymak falan nasıl kelimeler. İttifak yapmadık diye düşman mı olduk birbirimize? Bu yazıyı sileceksiniz" dedi.

ÖZELLEŞTİRME VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Millet İttifakı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşuyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler, özelleştirme ve İstanbul Sözleşmesi konusunda uzlaşma sağlayamıyor.

BABACAN: "BÖYLE BİR TABLO VATANDAŞTAN DESTEK ALIR MI? BÖYLE BİR TABLO VATANDAŞIN GÜVENİNİ OLUŞTURABİLİR Mİ?"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir tablo güven oluşturabilir mi? Mümkün değil" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Babacan, YouTube kanalında yayın yapan bir gazetecinin canlı yayınına katıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Ali Babacan konuşmasında, "Siz de bana sordunuz. Özelleştirme... Şimdi 6 partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün özelleştirmeyle ilgili ne söyleyecek? Diyelim ki bugün adayımız şu diye açıklasak" dedi.

Babacan, gazetecinin "Kılıçdaroğlu bugün 'kamulaştırma' dedi" şeklindeki hatırlatması üzerine, "Evet belki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey diyecek. Başka genel başkana sorsanız başka bir şey söyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı da başka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil yani.." ifadelerini kullandı.