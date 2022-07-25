6'lı masada yeni ittifak krizi: "En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürenlerdedir"

KARADUMAN: "İKTİDARA GELİRSEK İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NASIL KALDIRILDIYSA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE BAĞLI BÜTÜN UYGULAMALARI DA ALLAH'IN İZNİYLE KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Danıştay 10. Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesine yönelik kararı desteklediklerini açıkladı.
Abdulkadir Karaduman, "İktidara gelirsek İstanbul Sözleşmesi nasıl kaldırıldıysa İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı bütün uygulamaları da Allah'ın izniyle kaldırmış olacağız. Kadını ve aileyi koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim de karara destek verdi. Sevim "Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı yerindedir. Bu sözleşme baz alınarak hazırlanan 6284 sayılı kanunun da hızla gözden geçirilmesi elzemdir" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçen yıl 22 Mart'ta yaptığı açıklamada "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini olumlu buluyoruz. Fakat kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması; hem hukuki hem de toplumsal bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir" dedi.
Millet İttifakı'ndaki Saadet Partisi dışındaki partiler İstanbul Sözleşmesine sahip çıkıyor. İşte o açıklamalar;
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Bugün kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; kadınlara yönelik her türlü şiddete, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak."
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesiyle ilgili kararı hukuka aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz ve iktidara geldiğimizde ilk iş, sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız."
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir. Biz tüm hukuksuzlukları çözeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız."