Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lozan Antlaşması’nın yıl dönümü için mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Lozan Barış Anlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü için mesaj yayınladı. Yunanistan'ın son zamanlarda Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartları yok saymasına vurgu yaptı. Şu ifadeleri kullandı: Lozan Barış Antlaşması'yla kara sınırlarımız çizilmiş, Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrı askeri statüsü teyit edilmiştir. Geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir. Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır. İyi komşuluk ilişkileri ve antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır. Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir. Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum.
ZAFERLE BİTECEK
Başkan Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Bir süredir üretim ve tedarik zincirindeki kırılmaların hızlandığını belirten Erdoğan, "Kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomik istikrar mücadelemizi zaferle neticelendireceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Güney sınırlarımızı terörden temizleme konusunda kararlıyız" dedi.
GÜZEL ADAMA DUYGUSAL VEDA
Başkan Erdoğan, dün Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Sözleri herkesi duygulandırdı: Medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan böyle bir abimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte maşallah Hakk'a uğurluyoruz.