Avrupa'da cehennem sıcakları! 2 bin kişi ölmüştü! Uzmanlardan ciddi uyarılar: Güneş en tepedeyken dışarı çıkmayın

"Sıcaklıkların aşırı artmasıyla vücudumuz terleyerek yani vücudun dış yüzeyini ısıtarak iç sıcaklığını sabit tutmaya çalışır. Çünkü vücut belli bir sıcaklığın üstüne çıktığı zaman sağlığı yaşamsal düzeyde bozacak sorunlara neden olur. Enzimlerin çalışması ve proteinlerin yapısı bozularak bazen ölüme kadar götüren sorunlara neden olabilir. Bu durumda vücut ısısının sabitlenememesi ve su kaybı ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkar. Sıcaklıkların arttığı bu dönemde olabildiğince sıcaklıktan korunmak, klimalı ortamlarda bulunmak, dış ortama çıkmamak, havalandırmayı iyi yapmak önemli. Bunlarla beraber klima veya aşırı rüzgâra maruz kalmakla beraber oluşabilecek sorunlardan da kaçınmak gerekir."



"BU DÖNEMDE TUZ KISITLI DİYET ÖNERMİYORUZ"

Bunun yanında bol miktarda su içmenin önemine de değinen Akkoyunlu, "Normal zamanlarda aldığımız sıvıdan daha fazla sıvı almamız gerekir. Terle beraber tuz atımı olacaktır. Ekstra tuz almayı önermiyoruz ama bu dönem içerisinde şiddetli bir tuz kısıtlaması diyeti uygulamamak gerekiyor. Bunu yanında özellikle tatile gidenlerin güneşin en tepede olduğu saatlerde mümkünse denize girmemesi ve açık havada dolaşmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.