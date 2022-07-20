Avrupa'da cehennem sıcakları! Sıcak hava dalgası kavuruyor! Akdeniz ve Ege'de de hissedilecek

Insider'a konuşan iklim fizikçisi Kai Kornhuber, "Bir sıcak dalgasının gerçekte ne anlama geldiğini, bunun plajda eğlenceli bir gün demek olmadığını, sağlık için tehlikeli olduğunu insanların bilmesi gerekiyor" dedi.

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ'NDE ORMAN YANGINI TEHDİDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir uyarılarda bulunarak, Arabistan'da günlerdir etkisini gösteren kavurucu hava sıcaklıklarının Basra alçak basıncı ile ülkemizin Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ni etkisi altına alacağını söyleyerek, "Ormanlık alanlarda nem en düşük seviyede olacağı için Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde orman yangı riski en üst düzeyde olacak. Bu sebeple acil tedbirler alınmalı ve risk yönetimleri bölgesel olarak oluşturulmalıdır. En üst düzeyde yetkili kurumlar müdahale için alarma geçirilmelidir" açıklamalarında bulundu.

EN YOĞUN...

Avrupa'da 49 derecelere ulaşsa da ülkemizde bu denli bir sıcaklık beklemediğini söyleyen Demirhan, "Trakya ve Ege'de 30-35 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Ancak Güney Ege'de bu sıcaklık 38 derece civarlarına, Akdeniz ise 40 derece civarlarına yükselebilir" ifadelerini kullandı.

Özdemir ise Temmuz ve Ağustos ayının yazın en sıcak ayları olacağını vurgulayarak, "Sıcak hava dalgası Karadeniz'de nispeten hafif hissedilecek. Ancak diğer bölgelerde aşırı sıcaklıkların olumsuz etkileri yoğun olarak görülecek" dedi.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.