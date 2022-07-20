Avrupa'da cehennem sıcakları! Sıcak hava dalgası kavuruyor! Akdeniz ve Ege'de de hissedilecek

Avrupa'yı bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası sürüyor. İngiltere'de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi ve ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da, 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarma geçildi. Belçika ve Almanya'da da rekor sıcaklıklar bekleniyor.
SICAKLAR KIYAMET GİBİ
Aşırı Sıcak bu sene neredeyse tüm Kuzey Yarımküreyi kuşattı. Şu an Avrupa, yazın üçüncü sıcak hava dalgasını yaşıyor. Bu dalga orman yangınlarını körüklediği gibi, milyonlarca insanın hayatını da tehdit ediyor. Kavurucu sıcakların etkisindeki Avrupa'da sıcağın yol açtığı hastalıklar 1000'e yakın kişinin ölümüne neden oldu. Orman Yangınları ise binlerce kişiyi yerinden etti.
ÇOK TEHLİKELİ
Uzmanlar aynı zamanda şehirlerin artık sıcak hava dalgalarına hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Bu; demiryollarının bükülmesini, kabloların erimesini ve elektrik kesintisini önlemek için altyapıların yenilenmesi anlamına geliyor.