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    • 20.07.2022 18:59
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    Avrupa'da cehennem sıcakları! Sıcak hava dalgası kavuruyor! Akdeniz ve Ege'de de hissedilecek

    Ölümcül sıcaklar Avrupa'yı yakıyor... İspanya ve Portekiz’de yüzlerce insanın ölümüne sebep olan sıcak hava dalgası orman yangınları çıkararak büyük bir kaosa yol açtı. Dünyanında gündeminde olan Avrupa'daki sıcaklıkların 40 dereceyi göreceği belirtiliyor. Peki Türkiye bu sıcaklardan nasıl etkilecek? Uzmanlar, "Ülkemizde kuzeyli rüzgârın etkisinin bitmesiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını belirterek, “23 Temmuz itibariyle sıcaklıklar Balkanlar üzerinden Trakya, Ege ve Marmara’yı etkisi altına alacak. Daha sonraları İç Anadolu’da da sıcaklıklar hızla yükselecek." dedi. İşte cehennem sıcaklarının ayrıntıları...

    Avrupa’da cehennem sıcakları!

    Avrupa'yı bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası sürüyor. İngiltere'de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi ve ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da, 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarma geçildi. Belçika ve Almanya'da da rekor sıcaklıklar bekleniyor.

    SICAKLAR KIYAMET GİBİ

    Aşırı Sıcak bu sene neredeyse tüm Kuzey Yarımküreyi kuşattı. Şu an Avrupa, yazın üçüncü sıcak hava dalgasını yaşıyor. Bu dalga orman yangınlarını körüklediği gibi, milyonlarca insanın hayatını da tehdit ediyor. Kavurucu sıcakların etkisindeki Avrupa'da sıcağın yol açtığı hastalıklar 1000'e yakın kişinin ölümüne neden oldu. Orman Yangınları ise binlerce kişiyi yerinden etti.

    ÇOK TEHLİKELİ

    Uzmanlar aynı zamanda şehirlerin artık sıcak hava dalgalarına hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Bu; demiryollarının bükülmesini, kabloların erimesini ve elektrik kesintisini önlemek için altyapıların yenilenmesi anlamına geliyor.

        Insider'a konuşan iklim fizikçisi Kai Kornhuber, "Bir sıcak dalgasının gerçekte ne anlama geldiğini, bunun plajda eğlenceli bir gün demek olmadığını, sağlık için tehlikeli olduğunu insanların bilmesi gerekiyor" dedi.

        EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ'NDE ORMAN YANGINI TEHDİDİ

        İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir uyarılarda bulunarak, Arabistan'da günlerdir etkisini gösteren kavurucu hava sıcaklıklarının Basra alçak basıncı ile ülkemizin Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ni etkisi altına alacağını söyleyerek, "Ormanlık alanlarda nem en düşük seviyede olacağı için Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde orman yangı riski en üst düzeyde olacak. Bu sebeple acil tedbirler alınmalı ve risk yönetimleri bölgesel olarak oluşturulmalıdır. En üst düzeyde yetkili kurumlar müdahale için alarma geçirilmelidir" açıklamalarında bulundu.

        EN YOĞUN...

        Avrupa'da 49 derecelere ulaşsa da ülkemizde bu denli bir sıcaklık beklemediğini söyleyen Demirhan, "Trakya ve Ege'de 30-35 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Ancak Güney Ege'de bu sıcaklık 38 derece civarlarına, Akdeniz ise 40 derece civarlarına yükselebilir" ifadelerini kullandı.

        Özdemir ise Temmuz ve Ağustos ayının yazın en sıcak ayları olacağını vurgulayarak, "Sıcak hava dalgası Karadeniz'de nispeten hafif hissedilecek. Ancak diğer bölgelerde aşırı sıcaklıkların olumsuz etkileri yoğun olarak görülecek" dedi.

        METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



            MARMARA
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

            BURSA °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            EDİRNE °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İSTANBUL °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KOCAELİ °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            EGE
            Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

            DENİZLİ °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            İZMİR °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            KÜTAHYA °C, 26°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            MUĞLA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            AKDENİZ
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            ANTALYA °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            HATAY °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            ISPARTA °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

                İÇ ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KONYA °C, 28°C
                Az bulutlu

                YOZGAT °C, 24°C
                Parçalı ve az bulutlu

                BATI KARADENİZ
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 23°C
                Parçalı bulutlu

                DÜZCE °C, 27°C
                Parçalı bulutlu

                KASTAMONU °C, 26°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                SİNOP °C, 27°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 26°C
                Parçalı bulutlu

                ÇORUM °C, 24°C
                Parçalı bulutlu

                SAMSUN °C, 27°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 25°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 30°C
                Parçalı bulutlu

                KARS °C, 31°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 36°C
                Az bulutlu ve açık

                VAN °C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 41°C
                    Az bulutlu ve açık

                    GAZİANTEP °C, 38°C
                    Az bulutlu ve açık

                    SİİRT °C, 40°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ŞANLIURFA °C, 41°C
                    Az bulutlu ve açık

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                    Avrupa’da cehennem sıcakları!
                    Haberler Güncel Avrupa'da cehennem sıcakları! Sıcak hava dalgası kavuruyor! Akdeniz ve Ege'de de hissedilecek
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