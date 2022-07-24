Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.07.2022 11:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2022 11:42
    ABONE OL

    Muhalefetin nefret tohumları meyvesini veriyor: İspanyol gazeteciyi 'Arap' diyerek dövdüler

    Muhalefetin mülteciler üzerinden körüklediği yabancı düşmanlığı çirkin olaylara neden olmaya devam ediyor. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan İspanyol gazeteci Lluís Miquel Hurtado, eşinin yanında Araplara benzetilerek darp edildi. Muhalefetin inşa ettiği kirli dile de tepki gösteren Hurtado, saldırının ardından gelen destek mesajlarına teşekkür ederek Türkiye'yi 'harika insanları yeri' olarak nitelendirdi.

    İspanyol gazeteciyi ’Arap’ diyerek dövdüler

    Zafer Partisi'nin başını çektiği muhalefet, mülteci düşmanlığını körüklemekten vazgeçmiyor. Bu nefret dili başta Araplar olmak üzere yabancılara yönelik saldırıları cesaretlendiriyor. Bu nefret dalgasının yeni kurbanı İspanyol bir gazeteci oldu.

    EŞİNİN YANINDA SALDIRDILAR!
    Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşayan gazeteci Lluís Miquel Hurtado, eşinin yanından bir grup provokatör tarafından Arap zannedilerek darp edildi. Ciddi şekilde yaralanan gazeteci kişisel Twitter adresinden üzüntüsünü dile getirirken, tüm olanlara karşın Türkiye ve Türk insanına yönelik olumlu mesajlar verdi.

    KIŞKIRTMAK İÇİN 10 DAKİKA HARCADILAR
    Hurtado'nun mesajları şöyle:
    Üç Türk çocuğu bana İstanbul'da hayatımın dayağını attı. Beni kışkırtmak için on dakika harcadılar ve sonunda eşime bir sigara izmariti attılar. İyiyiz. Hayran kaldığımız bu ülkeye duyduğumuz kırgınlığı zapt etmek zor.

    AKILDIŞI SUÇLAMA: CIA AJANI
    Dün geceki saldırı hakkında: İngilizce tweeti sildim çünkü sözde gelen cevapların %70-80'i Suriyeli veya Afgan gibi göründüğümüz için saldırıyı haklı çıkardı ve beni CIA ajanı olmakla suçladı.

        TÜRK ÇOCUKLARI BİZE YARDIM ETTİLER
        İyiyiz. Öfke devam ediyor çünkü bu saldırılar giderek daha yaygın ve kesinlikle mantıksız hale geliyor. Ama bir şeyi unutmayalım: Hastane yatağında değilim, çünkü Türk çocukları bize yardım ettiler, destek oldular. Bin teşekkür ederim.

        TÜRKİYE HARİKA İNSANLARIN YERİ
        Hurtado, mültecilerin durumunun istismar edilerek muhalefet tarafından neferet dilini körüklendiğini dile getirdi. Destek için teşekkür edern Hurtado, güvenlik kamerası kayıtları için harekete geçtiklerini belirtti.

        10 yıldır yaşadığı bir ülkede saldırıya uğramanın üzüntüsü yaşadığı belirten Hurtado, kendisine yardım eden ve çiçek gönderenleri paylaşarak Türkiye'yi harika insanların yeri olarak tarif etti.

        KUSURLARI BÜYÜTÜYORLAR
        Hurtado son mesajında ise yabancı düşmanlığını korkakların işi olarak niteledi:
        Ne şiddet ne de yabancı düşmanlığı toplumların değil korkakların mirasıdır. Bu anlamsız davranış ve tutumları aydınlatan korkudan muaf hiçbir ülke yoktur. Dünyanın her yerinde kusurları büyütüyorlar. Çok fazla örnek var. İlk tepkim için özür dilerim.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!
        Haberler Güncel Muhalefetin nefret tohumları meyvesini veriyor: İspanyol gazeteciyi 'Arap' diyerek dövdüler
            SON DAKİKA