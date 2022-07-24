Muhalefetin nefret tohumları meyvesini veriyor: İspanyol gazeteciyi 'Arap' diyerek dövdüler

Zafer Partisi'nin başını çektiği muhalefet, mülteci düşmanlığını körüklemekten vazgeçmiyor. Bu nefret dili başta Araplar olmak üzere yabancılara yönelik saldırıları cesaretlendiriyor. Bu nefret dalgasının yeni kurbanı İspanyol bir gazeteci oldu.

EŞİNİN YANINDA SALDIRDILAR!

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşayan gazeteci Lluís Miquel Hurtado, eşinin yanından bir grup provokatör tarafından Arap zannedilerek darp edildi. Ciddi şekilde yaralanan gazeteci kişisel Twitter adresinden üzüntüsünü dile getirirken, tüm olanlara karşın Türkiye ve Türk insanına yönelik olumlu mesajlar verdi.