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    • 24.07.2022 08:42
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    CHP Gençlik Kolları'nın algı operasyonuna AK Parti'den jet yanıt: Kasetle gelen genel başkanın gençliği de...

    CHP'nin sosyal medya üzerinden giriştiği algı operasyonu elinde patladı. AK Parti Gençlik Kolları, CHP'nin kestiği videonun asıl halini yayınlayarak duruma tepki gösterdi.

    CHP Gençlik Kolları’nın algı operasyonuna jet yanıt

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Buradaki konuşmasından bir bölümü alıntılayan CHP Gençlik Kolları skandal bir videoya imza attı.

    Videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçim vizyonunu açıkladı" ifadeleri kullanılarak algı oluşturulmaya çalışıldı.

    AK Parti Gençlik Kolları ise videonun asıl halini kullanarak CHP Gençlik Kolları'na tepki gösterdi. Yapılan açıklamada: "Kasetle göreve gelen genel başkanın gençliği de video kesip biçip maskaralık yapıyor. Yakışır…Bakın kime diyor, ne diyor. @chpgenclikgm" ifadeleri kullanıldı.

    ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
    Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ilgili kısmı şöyle: "Bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa bunun için çalışacaksınız, içini dolduracaksınız, insanları ikna edeceksiniz, gönüller kazanacaksınız gönüller. Tüm bunların sonunda yetki alırsanız da bizim 20 yıldır yaptığımız gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan, işin başına yeniden geçip programlarımızı ne yapacağız, hayata geçireceğiz. Ama bunlar hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama siz yine de bize oy verin derlerse, bunlara da haddini bildireceğiz."

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