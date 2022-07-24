6 ayda 281 bin yolcu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu

"YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE ÜRETİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Sıcak hava balonu sektöründe ciddi hamleler yaptıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında; Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık. Taşınan balon yolcusu sayımız 3 kattan fazla arttı. Eğitim uçuşlarımız da bin 681'den, 2 bin 681'e yükseldi. Değerli Sektör Temsilcileri, Ülkemizdeki balon üretim, tasarım ve sertifikasyon faaliyetlerindeki artış bizleri memnun ediyor. Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Pasha Balloons ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müzün yoğun çalışmaları sonucunda, 2022 yılı haziran ayına kadar 50 model kubbe, 39 model sepet ve 34 model ısıtıcı üretildi. Festivalde yerli milli üretilen 50 balonumuz uçtu. Her alanda olduğu gibi bu sektörümüzde de yerli ve milli teknolojiyle üretimi çok önemsiyoruz. Bu yolda emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın ve üreticilerimizin başarılarının da ülkemiz ekonomisine sağlayacakları katma değerin de çoğalarak artacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmanın ardından bölgede sıcak hava balonu turuna katıldı. Kapadokya semalarında yapılan tur yaklaşık 45 dakika sürdü.