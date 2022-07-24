SUNGUR Mehmetçiğin hizmetinde! SSB İsmail Demir duyurdu: Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağız

Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun."

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