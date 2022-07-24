Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.07.2022 14:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2022 14:30
    ABONE OL

    SUNGUR Mehmetçiğin hizmetinde! SSB İsmail Demir duyurdu: Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağız

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli hava savunma füze sistemi "SUNGUR" ile ilgili yeni gelişmeleri paylaştı. Demir, "İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun!" dedi.

    SUNGUR resmen Mehmetçiğin hizmetinde!

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, portatif hava savunma füzesi Sungur'un, omuzdan atılan versiyonunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı.

    Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Portatif hava savunma füze sistemimiz Sungur, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde. İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan Sungur silah sisteminin ilk kafilesini, TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



    Demir, Sungur silah sisteminin özelliklerini öyle anlattı: "Sungur silah sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile öne çıkıyor.

    Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    SUNGUR resmen Mehmetçiğin hizmetinde!
    Haberler Güncel SUNGUR Mehmetçiğin hizmetinde! SSB İsmail Demir duyurdu: Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağız
        SON DAKİKA