Hasta tutuklu ve hükümlüler ile ilgili yeni düzenleme yolda

Kars-Ardahan Karayolu üzerinde bulunan Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde bulunan mahkumların değişik meslek ve sanatları öğrenmeleri ve bunlarla ilgili aranan yasal belge ve sertifikalara sahip olmalarının tahliye olduktan sonra bu meslek ve sanatlarda iş bulmalarını kolaylaştıracağını söyledi.

MESLEK ÖĞRENİYORLAR

Bakan Bozdağ, açılışta yaptığı konuşmada mahkumların meslek edinmelerininin önemini vurguladı:

Adalet Bakanlığınca Ceza İnfaz Kurumunun bir amacı da ıslah edildiği kabul edilen hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için altyapı oluşturmaktır.

Cezaevlerinde bulunan mahkumların değişik meslek ve sanatları öğrenmesi, bunlarla ilgili aranan yasal belge ve sertifikalara sahip olması tahliye olduktan sonra bu meslek ve sanatlarda iş bulmasını elbette kolaylaştıracaktır.

Onların hayatlarını helal yoldan kazanmalarına alın teriyle elde etikleri kazancı ailelerine götürmelerine vesile olacaktır. Bu açıdan İş Yurtları Kurumu Adalet Bakanlığı bünyesinde son derece önemli ve büyük bir faydayı yerine getirmektedir.