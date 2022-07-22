ALTILI Masa toplanıp durdu. Ancak hala bir aday bulamadı! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendine Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırptı. Ama destek alamadı. Buna rağmen 2023'teki seçimlerle ilgili oldukça ilginç açıklamalar yaptı. "İktidar partisi bütün anketlerde yine birinci parti çıkıyor. Muhalefette ise oy açısından bir patlama görünmüyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusunu duyunca şaşırdı. 20 yılda 10 seçim kaybettiğini unutup CHP'nin birinci parti olduğunu açıkladı. Kendi tabanı bile hayretler içinde kalırken sosyal medyayı gülmekten kırdı geçirdi.
EN KOMIK FIKRA BUYDU
Anket muz cumhuriyetinde yapılmış sanırım.
Bay Kemal hayal görüyor.
10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan bombalar.
En komik fıkra buydu sanırım.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun afetler sırasında tatilde olmasını destekledi! "Felaket varken vatandaşa hizmet etsin" demedi.
TATiLE DEVAM!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki şiddetli sağanak felaketinde tatilini bölmedi. Bodrum ve Fethiye'de güneşlenmeye devam etti. Vatandaşa pes dedirtti. İmamoğlu'na tepkiler peş peşe geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na görev başına dön diyemedi. Başkanlarının tatilde olmasını normal bulduğunu belirtti. "Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler, yurt dışında olabilirler" dedi.