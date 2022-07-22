ALTILI Masa toplanıp durdu. Ancak hala bir aday bulamadı! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendine Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırptı. Ama destek alamadı. Buna rağmen 2023'teki seçimlerle ilgili oldukça ilginç açıklamalar yaptı. "İktidar partisi bütün anketlerde yine birinci parti çıkıyor. Muhalefette ise oy açısından bir patlama görünmüyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusunu duyunca şaşırdı. 20 yılda 10 seçim kaybettiğini unutup CHP'nin birinci parti olduğunu açıkladı. Kendi tabanı bile hayretler içinde kalırken sosyal medyayı gülmekten kırdı geçirdi.



EN KOMIK FIKRA BUYDU

Anket muz cumhuriyetinde yapılmış sanırım.

Bay Kemal hayal görüyor.

10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan bombalar.

En komik fıkra buydu sanırım.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun afetler sırasında tatilde olmasını destekledi! "Felaket varken vatandaşa hizmet etsin" demedi.