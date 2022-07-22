Akkuyu’da kritik viraj

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ve son ünitesinin temel atma töreni düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu'nun tek başına birçok ülkenin enerjisini karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyledi: Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Akkuyu ile aynı büyüklükteki bir doğal gaz santrali için 420 milyar metreküp gaz ithal etmek zorunda kalacaktık. Bu doğal gaz ihtiyacımızın 8 katından fazla bir rakam demek.



Bekir COŞKUN