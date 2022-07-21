FETÖ'den yeni sinsilik! Netflix üzerinden propaganda planı açığa çıktı

15 Temmuz darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışan ve Türkiye'ye yönelik birçok kumpasın merkezinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü yine hainlik için sinsi planlar peşinde.

MAVİ OTOBÜSLE ALGI OPERASYONU

FETÖ darbe girişimindeki rolünü perdeleyerek üyelerini aklamak için giriştiği algı operasyonlarına son olarak 'Mavi Otobüs' isimli bir belgeseli ekledi.

Darbeye karşı sokağa çıkan insanlara ve polise ateş açan, tutuklandıktan sonra Yargıtay'ın tepki çeken kararıyla serbest kalan FETÖ'cü askeri öğrenciler için "Mavi Otobüs" belgeselini çekti.

Ancak FETÖ'nün bu algısı yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam teçhizatlı olarak halka kurşun sıkan darbecilerin ve gecenin tanıklarının ifadeleriyle çürüdü.

FETÖ'NÜN YENİ HEDEFİ KHK'LILAR ÜZERİNDEN NETFLİX!

FETÖ'cü askeri öğrencileri aklamak için "Mavi Otobüs" adında bir belgesel çeken FETÖ'nün bu kez 'KHK'lıları konu alan bir belgeselle Netflix üzerinden algı yapmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Sinsi örgütün KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kamudan ihraç edilmiş ve ailesi cezaevinde bulunan FETÖ'cüler için belgesel çekme hazırlığında olduğu istihbarat raporlarına yansıdı.