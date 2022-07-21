FETÖ'den yeni sinsilik! Netflix üzerinden propaganda planı açığa çıktı

15 Temmuz darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışan ve Türkiye'ye yönelik birçok kumpasın merkezinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü yine hainlik için sinsi planlar peşinde.
MAVİ OTOBÜSLE ALGI OPERASYONU
FETÖ darbe girişimindeki rolünü perdeleyerek üyelerini aklamak için giriştiği algı operasyonlarına son olarak 'Mavi Otobüs' isimli bir belgeseli ekledi.
Darbeye karşı sokağa çıkan insanlara ve polise ateş açan, tutuklandıktan sonra Yargıtay'ın tepki çeken kararıyla serbest kalan FETÖ'cü askeri öğrenciler için "Mavi Otobüs" belgeselini çekti.
Ancak FETÖ'nün bu algısı yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam teçhizatlı olarak halka kurşun sıkan darbecilerin ve gecenin tanıklarının ifadeleriyle çürüdü.
FETÖ'NÜN YENİ HEDEFİ KHK'LILAR ÜZERİNDEN NETFLİX!
FETÖ'cü askeri öğrencileri aklamak için "Mavi Otobüs" adında bir belgesel çeken FETÖ'nün bu kez 'KHK'lıları konu alan bir belgeselle Netflix üzerinden algı yapmak için girişimlere başladığı öğrenildi.
Sinsi örgütün KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kamudan ihraç edilmiş ve ailesi cezaevinde bulunan FETÖ'cüler için belgesel çekme hazırlığında olduğu istihbarat raporlarına yansıdı.
FETÖ'nün KHK'lılar platformu içerisinde sorumlu olarak faaliyet yürüten FETÖ'cüler internet tabanlı programlar üzerinden "Anne ya da babası veya her ikisi de cezaevinde olan FETÖ üyelerinin çocuklarının yaşantıları" konulu bir belgesel projesi üzerinde toplantılar yaptığı belirlendi.
ULUSLARARASI YAYIN PLATFORMLARI ÜZERİNDEN PROPAGANDA GİRİŞİMİ
FETÖ'nün çekeceği belgeseli, yüksek izleyici kitlesine sahip olan uluslararası dizi ve film platformu Netflix ve benzeri yayın platformlarında yayınlatmak için girişimlerde bulunacağı da istihbarat birimlerince tespit edildi. FETÖ'nün yurtdışındaki yayın organlarından olan ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) üzerinden yurtdışına firar eden tanınmış FETÖ'cülere yayınlar yaptırarak propaganda yaptığı da belirlendi.
NETFLIX İNTİHAR EDECEK Mİ?
Peki, eşcinsel sapkınlığın propaganda merkezi haline gelen ve sık sık İslam'ı hedef alan yayınların yapıldığı Netflix bu kadar ileri gidecek mi? Sosyal medyada kullanıcılar Netflix'in FETÖ propagandasına izin vermesi halinde üyeliklerini iptal edeceklerini belirtirken olası izinde platformun kapatılmasını talep ettileri.
FETÖ'NÜN 'MAVİ OTOBÜS'Ü YOLDA KALDI!
15 Temmuz darbe girişimine katılan ve yurt dışına firar eden FETÖ'cü askeri okul öğrencilerinin konuşmalarının yer aldığı "Mavi Otobüs" adlı belgesel yayınlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü tarafından çekildiği ifade edilen belgeselde, Yalova'da kampta bulunan askeri öğrencilerin aralarında Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve değişik bölgelere bırakıldığı, askeri öğrenci Ragıp Enes Katran'ın Boğaziçi Köprüsü'nde linç edilerek öldürüldüğü iddia edildi.