Firari FETÖ’cülerin ihanet belgeseli: Mavi Otobüs ezdi Harbiyeliler vurdu

DARBECİ ASKERLER TEK TEK ANLATTI

FETÖ'nün yalan belgeselinde, darbeci hainler "linç edilen Türk Silahlı Kuvveti mensupları olarak" gösterilirken, darbecilerin yaptıklarına ise hiç yer verilmedi. Oysa tanık olarak dinlenen ve darbeye katılan askerler dahi ifadelerinde köprüde ölenlerden askeri öğrenci Ragıp Enes Katran, Üsteğmen Vedat Yıldız, Astsubay İbrahim Gül ve Uzman Çavuş Mustafa Çelik'in vatandaşlara silah sıktığı ve tankla top atışı yaptığını anlattı.



Sabah'ta yer alan habere göre, O ifadeleri veren Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nden Mert Hürriyetoğlu, Binbaşı Ahmet Taştan'ın diğer tanklardaki uçaksavarlara mühimmat yerleştirilmesi ve 'Ateş serbest' emri verdiğini, Üsteğmen Vedat Yıldız'ın da halkın üzerine doğru uçaksavarla ateş ettiğini anlattı.



Hava Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi Mahmut Tokmak da ifadesinde Muhammed Furkan Tepe ve Ragıp Enes Katran'ın sivillere ateş açtığını söyleyerek "Ayrıca bu vatandaşlara olay yerindeki tanklardaki askerler de MG3 makineli tüfeklerle karşılık veriyordu. Bu sırada bizden herhangi bir kimse yaralanmadı" ifadelerine yer verdi.

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