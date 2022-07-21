Firari FETÖ’cülerin ihanet belgeseli: Mavi Otobüs ezdi Harbiyeliler vurdu

Firari FETÖ'cülerin son algı operasyonu bir ihanet belgeseli oldu. Yurtdışında firari durumdaki FETÖ'nün medya ayağı tarafından hazırlanan ve Youtube'a yüklenen "Mavi Otobüs" adlı ihanet belgeselinde, darbeci örgüt militanları mağdur, kurşunların hedefi olan halk ise gaddar olarak gösterildi. Oysa aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişi bu köprüde şehit edildi.
Köprüdeki darbeci hainler, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davada olayın tanıkları ile darbe mağduru gaziler de dinlendi. O tanıklar FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencilerinin caniliğini mahkemede anlattı. Mahkeme tutanaklarına geçen o ifadelerden bazıları şöyle:
O OTOBÜS EZDİ
İhsan Toklucu: Köprü yolunda mavi bir otobüs gördüm. Önce halk otobüsü sandım. Beni ezerek geçti, ileri gitti. Yanına gittik. Tanklardan ateş edilince olayın ciddiyetinin farkına vardık. Meydana çıkınca hiç uyarı yapılmadan bizi taramaya başladılar. Yere yattım ama yerde vuruldum. Bizi vuranlar Hava Harp Okulu talebeleriydi.
TANKLA VURDULAR
Recep Safi: Köprüye vardığımda askeri öğrencileri taşıyan otobüs geldi. Otobüsün manevralarıyla yaralandım. Otobüsteki askerleri darbe yapıldığı konusunda uyarıp "Yapmayın, etmeyin" dedik ve engel olmaya çalıştık. Onların içinden bir rütbeli bize "Çekilin, yoksa ateş ederiz" deyip silah doğrulttu. Yaralandım. Hepsinden şikâyetçiyim.
OTOBÜSTEN İNENLER HALKA KURŞUN SIKTILAR
Müşteki Yusuf Çiftçi: Köprüye ilk çıkanlardan biriyim. Yaralı vatandaşlara yardım ettim. Harp Okulu öğrencilerini taşıyan mavi otobüs tam teçhizatlıydı. Öğrencilerin başında hücum yelekli iki rütbeli asker vardı. Tek sıra halinde diğer askerlere doğru giderlerken, geride kalan birkaç tanesini yakaladık. Silahlarını alıp polise teslim ettik. Kaçanlar diğer askerlere katılıp bize ateş etmeye başladılar. Bu öğrenciler gelmeden önce bize saniyede 100 kurşun sıkılıyorsa, öğrenciler geldikten sonra bu sayı saniyede 200'e çıktı. Yaralılara yardım ederken de vuruldum. Hepsinden şikâyetçiyim.