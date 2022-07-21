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    Dr. Zeytinyağı

    Dr. Zeytinyağı

    KANSERDEN korunmakta doğru beslenme büyük önem taşıyor. Diyetisyen Canel Öner Sayar, Akdeniz diyetinin, kanserle mücadeledeki etkisine değiniyor. Günde 3 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketiminin meme kanserine karşı yüksek koruyuculuğa sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca tip 2 diyabet, kanser, kronik ve kardiyovasküler hastalıklar ile hipertansiyonla da savaştığına dikkat çekiyor. "Zeytinyağında pişen yemekler, insülin direnç ve düzeylerini olumlu etkiler" diyor.

    SELÜLİTE BİBERİYE!
    A ve C vitamini deposu biberiye, beyin sağlığını korur. Kokusu, hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır. Kronik baş ağrısına iyi gelir. Cildi besler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kabızlıkla savaşır. Selülitleri yok eder.

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