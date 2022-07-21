Skolyozda genç kalmayın

SKOLYOZ, toplumumuzda yüzde 2 ila 4 oranında görülüyor. Çocuklarda nedeni bilinmeyen (idiopatik), kas veya sinir hastalıklarına bağlı (nöromusküler), doğuştan (konjenital) gibi çeşitleri yer alıyor. En sık görüleni ise bilinmeyen tür oluşturuyor. Dr. Muhsin Doran, skolyozun önlenmesi için neler yapılması gerektiğini açıklıyor.

TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL

12 yaştan küçük, kızlarda menstrüel siklüsün henüz başlamadığı dönemde, 20 dereceden büyük olan omurga eğriliklerinde çift ve torasik (sırt) eğriliklerde ilerleme riski yüksektir. Büyüme gelişme çağındaki çocuklarda gözlem ve konservatif tedaviler önem taşıyor. Her bireyin oluşan deformiteye bağlı gelişen kas-iskelet sistemi bozukluğu farklı olduğu için kişiye özel bir tedavi reçetesi oluşturuluyor. Tanı ve tedavi için öncelikle klinik postür ve nörolojik muayene ile skolyometrik ve radyografik ölçümleri yapılıyor. Omurga eğriliğinin derecesi 10 derecenin altındaki eğriliklerde, postür düzeltici ve kas dayanıklılığını artırıcı egzersizler öneriliyor.



BIR BAŞKA YÖNTEM KORSELEME

SKOLYOZ tedavisinde korse de tercih ediliyor. Bu sayede iskelet olgunlaşması tamamlanıncaya kadar veya adolesan dönemdeki hızlı büyüme sürecinde eğriliğin kontrolü amaçlanıyor.



BÖBREKLERE KEFİR GÜCÜ

PROBİYOTİK deposu kefir, bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Böbreklerdeki taşı ve kumu döker. Sedef ve egzamayla savaşır. Mide hastalıklarıyla savaşır. Damarları temizler.



PEKMEZ KAN YAPAR

BAĞIRSAKLARI koruyarak sindirimi güçlendiren pekmez, mide dostudur. Akciğeri temizler. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Enfeksiyonlara savaş açar. Yüksek tansiyona iyi gelir. Kansızlığı bitirir.