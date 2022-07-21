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    Skolyozda genç kalmayın

    Omurga eğriliğine yol açan skolyoz, daha çok kadınları tehdit ediyor. Hastalık genç yaşlardan itibaren başlıyor. İlerleyen dönemde ciddi yapısal bozukluklara yol açıyor. Önlemenin yolu ise tedbirlerden ve kontrolden geçiyor. Uzmanlar, düzenli takibin ve egzersizin önemine değiniyor.

    Skolyozda genç kalmayın

    SKOLYOZ, toplumumuzda yüzde 2 ila 4 oranında görülüyor. Çocuklarda nedeni bilinmeyen (idiopatik), kas veya sinir hastalıklarına bağlı (nöromusküler), doğuştan (konjenital) gibi çeşitleri yer alıyor. En sık görüleni ise bilinmeyen tür oluşturuyor. Dr. Muhsin Doran, skolyozun önlenmesi için neler yapılması gerektiğini açıklıyor.

    TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL
    12 yaştan küçük, kızlarda menstrüel siklüsün henüz başlamadığı dönemde, 20 dereceden büyük olan omurga eğriliklerinde çift ve torasik (sırt) eğriliklerde ilerleme riski yüksektir. Büyüme gelişme çağındaki çocuklarda gözlem ve konservatif tedaviler önem taşıyor. Her bireyin oluşan deformiteye bağlı gelişen kas-iskelet sistemi bozukluğu farklı olduğu için kişiye özel bir tedavi reçetesi oluşturuluyor. Tanı ve tedavi için öncelikle klinik postür ve nörolojik muayene ile skolyometrik ve radyografik ölçümleri yapılıyor. Omurga eğriliğinin derecesi 10 derecenin altındaki eğriliklerde, postür düzeltici ve kas dayanıklılığını artırıcı egzersizler öneriliyor.

    BIR BAŞKA YÖNTEM KORSELEME
    SKOLYOZ tedavisinde korse de tercih ediliyor. Bu sayede iskelet olgunlaşması tamamlanıncaya kadar veya adolesan dönemdeki hızlı büyüme sürecinde eğriliğin kontrolü amaçlanıyor.

    BÖBREKLERE KEFİR GÜCÜ
    PROBİYOTİK deposu kefir, bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Böbreklerdeki taşı ve kumu döker. Sedef ve egzamayla savaşır. Mide hastalıklarıyla savaşır. Damarları temizler.

    PEKMEZ KAN YAPAR
    BAĞIRSAKLARI koruyarak sindirimi güçlendiren pekmez, mide dostudur. Akciğeri temizler. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Enfeksiyonlara savaş açar. Yüksek tansiyona iyi gelir. Kansızlığı bitirir.

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