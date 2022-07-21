Çılgın Türkler

Pandeminin sona erip sınırların açılmasıyla Beyaz Türkler, soluğu yurt dışında almaya başladı. Bayram tatilinde de tıpkı geçtiğimiz yazlarda da olduğu gibi Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'u Türkler bastı. Serenay Sarıkaya, Rachel Araz Kiresepi, Hacı-Nazlı Sabancı, Merve Oflaz- Allan Hakko gibi ünlü isimlerin de bulunduğu Komşu'nun gözde adasındaki birçok popüler Türkler ile dolup taştı.

ADA'YI TÜRKLER BASTI

Yunan basınında yer alan haberlere göre de bu mekanlarından birine giden sekiz kişilik Türk grup, rekor bir hesap ödedi. Habere göre Türkler, ıstakozdan şampanyaya kadar birçok lüks siparişin verdiği gün sonunda tam 50 bin Euro verdi. Birkaç saat içerisinde yaklaşık 900 bin TL ödeyen bu grubun kimliği ise merak konusu oldu.