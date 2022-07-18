SON DAKİKA: Suriye Münbiç'te PKK/YPG'li teröristlerin bayrak oyunu! Rejimin gölgesi altına sığındılar

Olası harekat öncesi bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel şunları aktardı:
"Teröristler her fırsatta saldır ve sızma girişiminde bulunsa bile TSK bu girişimleri engelliyor, teröristleri etkisiz hale getiriyor.
Teröristler işgal ettikleri noktada karargaha çevirdikleri evlerin çatılarına rejim bayrağı asıyor. Bu bayrak altında kamufle olmaya çalışıyorlar. Birçok noktada rejimle birlikte hareket etmeye devam ediyorlar. 300 metre ilerimizde bulunan terör mevzilerinde rejim bayrağını görüyoruz.