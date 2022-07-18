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    • Güncel
    • 18.07.2022 13:13
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    • 18.07.2022 13:34
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    SON DAKİKA: Suriye Münbiç'te PKK/YPG'li teröristlerin bayrak oyunu! Rejimin gölgesi altına sığındılar

    Son dakika haberleri... Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı yeni operasyon hazırlığında. Sınır ötesindeki PKK/YPG'li teröristler de alçak oyunlarına devam ediyor. Suriye'de rejimle anlaşan teröristler ele geçirdikleri evlerin çatılarına rejim bayraklarını asıp saklanmaya çalışıyor. Münbiç sınırındaki terör hedefleri de A Haber'de canlı yayında ekranlara geldi.

    YPG’li teröristlerin sınırda bayrak oyunları

    A Haber ekipleri sınır hattındaki haber nöbetini sürdürüyor ve bölgedeki gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.

    Terör mevzilerindeki bayrak oyunları kameralara yansıdı. Münbiç'te sivillerden işgal ettikleri noktalara PKK/YPG'li teröristler rejim bayrağı asıldı.

    Olası harekat öncesi bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel şunları aktardı:

    "Teröristler her fırsatta saldır ve sızma girişiminde bulunsa bile TSK bu girişimleri engelliyor, teröristleri etkisiz hale getiriyor.

    Teröristler işgal ettikleri noktada karargaha çevirdikleri evlerin çatılarına rejim bayrağı asıyor. Bu bayrak altında kamufle olmaya çalışıyorlar. Birçok noktada rejimle birlikte hareket etmeye devam ediyorlar. 300 metre ilerimizde bulunan terör mevzilerinde rejim bayrağını görüyoruz.

        Teröristler işgal ettikleri o evden saldırılarını gerçekleştiriyor. Bölgedeki evlerin saldırılarda yıkıldığını görebiliyoruz. Münbiç kırsalının sol tarafında ise 150 metrede terör mevzilerini görmek mümkün.

        Terörsiler burada hedef aldıkları yok ederken sivillerinde canlarını kaybetmesine yol açıyor. 5. harekat korkusuyla teröristler tünellere saklanırken SMO ve TSK'da hazırlıklarına aralıksız devam ediyor."

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Suriye Münbiç'te PKK/YPG'li teröristlerin bayrak oyunu! Rejimin gölgesi altına sığındılar
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