15 Temmuz şehidi Servet Asmaz'ın ağabeyi o geceyi anlattı: "Turkuvaz Medya olmasa bizi yalana boğarlardı"





"AHABER'İ SUSTURMAYA GİDİYORUZ, YA ÖLECEĞİZ YA KALACAĞIZ"

Sabah'ta yer alan habere göre, darbe girişimine katılan askerlerden astsubay öğrenci Ali Malgil, yüzbaşı İsmail Menderes Sema'yı şöyle anlatmıştı: "Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlayamıyorum, Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi. 'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz, ya kalacağız' dedi. Komutanım 'Ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler aHaber ve atv Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi."