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    • 21.07.2022 07:25
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    15 Temmuz şehidi Servet Asmaz'ın ağabeyi o geceyi anlattı: "Turkuvaz Medya olmasa bizi yalana boğarlardı"

    Son dakika haberi! 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında aHaber, atv, SABAH ve TAKVİM'i bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya'yı işgal etmek için yola çıkan darbeci askerlerin şehit ettiği Servet Asmaz'ın (44) ağabeyi Selahattin Asmaz, "Darbeciler aHaber'i, SABAH'ı susturmak için geliyorlarmış. Turkuvaz Medya gibi milli medyalar olmasa bizi yalan haberlerle boğarlardı. Bunun farkındayız." dedi.

    Turkuvaz Medya olmasa bizi yalana boğarlardı

    Darbe girişimi gecesi birçok kritik yeri işgal için İstanbul'daki Topkule Kışlası'ndaki 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan çıkan askeri birliklerden birinin hedefi o dönem Beşiktaş'ta bulunan Turkuvaz Medya'ydı. Amaçları aHaber, atv, SABAH ve TAKVİM gazetesini de bünyesinde bulunduran medya grubunu susturmaktı.



    Darbeci hainleri taşıyan 3 Land araç kışladan çıktıktan sonra TEM otoyolunda ilerlerken, yollara çıkan vatandaşlar ile polisler tarafından durduruldu. Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan 4 çocuk babası seramik ustası Servet Asmaz, Gaziosmanpaşa'daki Avrupa Konutları'na yakın bir noktada vurularak şehit edildi.



    Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine ağabeyi ve arkadaşı ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne gitmek üzere yoldayken şehit edilen Servet Asmaz'ın ağabeyi konuştu.



        "Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın. aHaber'i basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, karşılık verin onlara" diyen cuntacı asker yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın başında olduğu hainler tarafından şehit edilen Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, "Bu bir işgal teşebbüsüydü.



        Turkuvaz Medya'yı seviyoruz. Milli bir medya. Darbeciler aHaber'i, SABAH'ı susturmak için gidiyorlarmış. Orada karşılaşmışlar. aHaber bizim haberimiz. Orada şehit olan da bir tek benim kardeşim. Kardeşim Allah için şehit oldu.



        Turkuvaz Medya gibi milli medyalar olmasa bizi yalan haberlere boğarlardı. Bunun farkındayız. Medya insanları, gözü kulağı eli oluyor. O kanallar kapansaydı darbe girişiminin seyri de Allah korusun farklı olabilirdi."         dedi.



            "AHABER'İ SUSTURMAYA GİDİYORUZ, YA ÖLECEĞİZ YA KALACAĞIZ"
            Sabah'ta yer alan habere göre, darbe girişimine katılan askerlerden astsubay öğrenci Ali Malgil, yüzbaşı İsmail Menderes Sema'yı şöyle anlatmıştı: "Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlayamıyorum, Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi. 'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz, ya kalacağız' dedi. Komutanım 'Ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler aHaber ve atv Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi."

            Astsubay öğrenci Mehmet Emin Yıldız ise, "Rütbelilerden bir 'aHaber'i susturmaya gidiyoruz' dedi." şeklinde ifade vermişti.

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            Haberler Güncel 15 Temmuz şehidi Servet Asmaz'ın ağabeyi o geceyi anlattı: "Turkuvaz Medya olmasa bizi yalana boğarlardı"
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