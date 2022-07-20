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    • 20.07.2022 15:53
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    Başkan Erdoğan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sel' tepkisi: Nerede olursan ol atlayacaksın geleceksin

    Kurban Bayramında İstanbullu selle boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye lüks bir otelde tatilde olduğu ortaya çıktı. Başkan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Bakıyorsun İstanbul'da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye'de, şurada, burada. Öbürü bir başka yerde. Ya nerede olursan ol ama böyle bir felaket olduğu zaman sen oranın sorumlususun, atlayacaksın geleceksin. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Atlayacaksın geleceksin

    İstanbul'da Kurban bayramının 1. günü gece başlayan yağmur özellikle Esenyurt'ta felakete dönüştü. Birçok ev ve dükkan sular altında kaldı. Vatandaş bayram günü mağdur oldu.

    İstanbullu selle boğuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye lüks bir otelde tatilde olduğu ortaya çıktı.

    TATİLDE OLDUĞUNU DOĞRULADI
    Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu doğruladı.


    İmamoğlu paylaşımında, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

    TATİL BİTTİ EKREM İMAMOĞLU DÖNDÜ
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilinin tamamlamasının ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu tatilde olduğu için eleştirilmesine tepki göstererek algı yapıldığını iddia ettti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: ATLAYACAKSIN GELECEKSİN
    Başkan Erdoğan İran dönüşü yaptığı açıklamalarda CHP'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel felaketi esnasından tatil yapmasına tepki gösterdi.

    Erdoğan, "Bakıyorsun İstanbul'da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye'de, şurada, burada. Öbürü bir başka yerde. Ya nerede olursan ol ama böyle bir felaket olduğu zaman sen oranın sorumlususun, atlayacaksın geleceksin. " ifadelerini kullandı.

        Erdoğan CHP'ye şu sözlerle yüklendi:
        "Bu arkadaşların elinde 14 tane büyükşehir var mı? Peki, bu büyükşehirlerde acaba yatırım noktasında çeşme musluğu değiştirmekten başka bir özellikleri var mı? Geçelim... Kağıthane'de, Silahtarağa'da bunlar ne yaptılar? Temel atma değil temel atmama adımını gerçekleştirdiler. Bu da herhalde siyasetin tarihine çok ilginç bir adım olarak geçmiştir. Bir insan temel atar övünür. Onu da geçiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim arkadaşlarda olduğu dönemde metro tünelleri açıldı. Bunlar geldi, Sancaktepe'de metroyu doldurdular. Bütün hafriyatı oraya dökerek bunu doldurdular. Ben tabii Bay Kemal'e soruyorum; bunun, siyaseti geç, insanlıkla bağdaşır yanı var mı? Buraya yapılmış olan bir masraf var. Sen şimdi geliyorsun burayı hafriyatla dolduruyorsun, üzerine adeta petrol kuyularına beton döker gibi betonu döküyorsun ve buradaki vatandaşı, kendisine gelecek metrodan maalesef mahrum ediyorsun. Onu da geç; bir yerde de bir tane şöyle köprü yapın da köprünüzle övünelim.

        ONLARIN YAPMASI GEREKTİĞİ HALDE YAPMADIKLARI İŞİ DE BİZ YAPIYORUZ
        Hiçbir adımları yok. Şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, öbür tarafta Cumhuriyet tarihinde değil dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale'deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Ulaştırma Bakanlığı rakamları verdi geçen gün. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu. Ama şimdi bunların hepsi halloldu. Bu yollar böyle gerçekleşirken sen İzmir milletvekilisin, İzmir milletvekili olarak İzmir'in büyükşehiri de sende. Bir yağmur olduğunda İzmir'i sel alıp gidiyor. İlçe belediye başkanları hakeza öyle. Biz ise işimize devam ediyoruz, yollarımızı yapıyoruz, onların yapması gerektiği halde yapmadıkları işi de biz yapıyoruz. Mesela Başakşehir'deki o dev hastanemizin yolu için belediye olarak rahmetli Kadir Bey'den sonra Mevlüt Bey'le de o işin yapım kararını vermiştik ama maalesef belediyede yetki beyefendiye geçince bu işi yapmayacağını söyledi. Öyle de olunca ben de bu defa Ulaştırma Bakanıma talimatı verdim. "Hemen buranın yolunu, her şeyini sen yapacaksın. İnşallah bu hastanemize de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bir eseri olarak bu yolu, ulaşımı sağlamış olalım" dedik. Birçok yerde buna benzer sıkıntıları yaşıyoruz.

        "ATLAYACAKSIN GELECEKSİN"
        Bunları bir sormak lazım. Bu kadar belediyen var, mesela Muğla Belediyesi bunlarda, her yer yangın; nerede senin itfaiyen arkadaş? Yok. Biz, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hep beraber yüklendik ve hamdolsun 4-5 gün içinde edinilen tecrübelerle de söndürüldü. Ben kendim dahi gittim, baktım. Bakıyorsun İstanbul'da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye'de, şurada, burada. Öbürü bir başka yerde. Ya nerede olursan ol ama böyle bir felaket olduğu zaman sen oranın sorumlususun, atlayacaksın geleceksin. Ben de yaptım bu belediye başkanlığını. En ufak bir şey olduğunda nerede olursam olayım hemen atlar, İstanbul'a döner gelirdim. Şu anda bile öyle."
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