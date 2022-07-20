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    • 20.07.2022 14:48
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    • 20.07.2022 14:48
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    Üçlü zirvede samimi görüntüler: Başkan Erdoğan'ın Putin ile diyalogu dikkat çekti

    Tahran'da düzenelen Astana Üçlü Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran lideri Reisi ve Rusya lideri Putin'e Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonu ile terörle mücadeledeki kararlığını aktardı. Toplantının ardından üç lider ayaküstü sohbet ederken, Başkan Erdoğan'ın Putin'le samimi görüntüsü dikkat çekti.

    sabah.com.tr
    Üçlü zirvede samimi görüntüler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Astana Üçlü Zirvesi'nde bir araya geldi.

    Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, basın toplantısının ardından üç lider ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

    SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tahran'da gerçekleştirilen Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

    Erdoğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada Suriye ve terörle mücadele konularında mesajlar verdi.

    SURİYE'DEN SÖKÜP ATMAKTA KARARLIYIZ
    Erdoğan, "Biri ile mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.

        PKK, YPG, PYD HEPİMİZİN ORTAK MESELESİDİR
        Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. PKK, YPG, PYD terörü hepimizin ortak meselesidir. Suriye'nin huzuru ile birlikte toprak bütünlüğü karşısında en önemli tehdit terör belasıdır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadele kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir.

        PKK, PYD ve YPG, Fırat'ın batısında ve doğusunda terör eylemlerine devam ediyor. Bölgemizin geleceğinde, bölücü teröre ve uzantılara yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        ÜÇ LİDERDEN AYAKÜSTÜ SOHBET
        Görüşmelerin ve basın toplantısının ardından üç lider, ayaküstü sohbet gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Putin'in omzuna elini koyarak gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet kameralara yansıdı.

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