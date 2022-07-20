Üçlü zirvede samimi görüntüler: Başkan Erdoğan'ın Putin ile diyalogu dikkat çekti

SURİYE'DEN SÖKÜP ATMAKTA KARARLIYIZ

Erdoğan, "Biri ile mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.