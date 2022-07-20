Üçlü zirvede samimi görüntüler: Başkan Erdoğan'ın Putin ile diyalogu dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Astana Üçlü Zirvesi'nde bir araya geldi.
Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, basın toplantısının ardından üç lider ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.
SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tahran'da gerçekleştirilen Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
Erdoğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada Suriye ve terörle mücadele konularında mesajlar verdi.
SURİYE'DEN SÖKÜP ATMAKTA KARARLIYIZ
Erdoğan, "Biri ile mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.