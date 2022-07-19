İzmir'de CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: "İşgalci değil depremzedeyiz"

Depremzedelere daireleri boşaltmaları için 20 Temmuz'a kadar süre tanıyan Soyer, aksi takdirde elektrik ve suların kesileceğini, geriye dönük olarak da ecri misil adı altında kira alınacağını bildirdi.
Sürenin dolmasına bir gün kala gidecek yerleri olmadığı için çaresiz kalan vatandaşlar Başkan Soyer'den deprem konutları bitene kadar oturdukları daireleri kendilerine kiralamasını istedi.
DEPREMZEDELER KONUŞTU
Abdülkerim Akdeniz: "Bu evler satılacak ya da kiralanacaksa bize satılıp kiralansın. Eğer olmuyorsa bizi zabıta ve polisle tekme tokat dışarı atsınlar. Gidecek yerimiz yok."