Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    1 ton kaşar anında bitti

    1 ton kaşar anında bitti

    Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen "21'inci Göle Kültür ve Kaşar Festivali"ne özel 3 günde hazırlanan 1 ton kaşar peyniri, 1 saat içinde tüketildi. Festivale ev sahipliği yapan Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, "Bizim en büyük meselemiz; Göle'nin değerlerini, ülkemize ve dünyaya tanıtmaktır. Bu ürünlerimizi sınırlarımızın da öesine duyuracağız" dedi.


    KURU SIKI DAYAĞI
    Tekırdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta iki kişi arasındaki araç parkı tartışması kavgaya dönüştü. H.Ç., park etmemesi yönünde kendisini uyaran kişiyi kurusıkı tabancayla korkutmak istedi. Tabancaya sinirlenen öfkeli şahıs, H.Ç.'yi fiziksel şiddet uyguladı. Yaralanan H.Ç., tedavi altına alındı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan İran’da!
    Haberler Güncel 1 ton kaşar anında bitti
        SON DAKİKA