1 ton kaşar anında bitti

Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen "21'inci Göle Kültür ve Kaşar Festivali"ne özel 3 günde hazırlanan 1 ton kaşar peyniri, 1 saat içinde tüketildi. Festivale ev sahipliği yapan Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, "Bizim en büyük meselemiz; Göle'nin değerlerini, ülkemize ve dünyaya tanıtmaktır. Bu ürünlerimizi sınırlarımızın da öesine duyuracağız" dedi.



KURU SIKI DAYAĞI

Tekırdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta iki kişi arasındaki araç parkı tartışması kavgaya dönüştü. H.Ç., park etmemesi yönünde kendisini uyaran kişiyi kurusıkı tabancayla korkutmak istedi. Tabancaya sinirlenen öfkeli şahıs, H.Ç.'yi fiziksel şiddet uyguladı. Yaralanan H.Ç., tedavi altına alındı.