İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'e silahlı saldırı! Zanlı Fatih Ulusoy tutuklandı, cinayetin sebebi belli oldu





Of Kaymakamlığı'ndan Sefa Dönmez ile ilgili açıklama:

"18.7.2022 günü saat 19.00 civarında Of ilçe merkezinde, maktul Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden bir husumetleri bulunan zanlı F.U., olay yerinde karşılaşmış, yaşanan sözlü tartışma sonrası zanlı F.U., tabancayla 5 el ateş ederek maktul Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet vermiş, yaralı Sefa Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı F.U., olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir."