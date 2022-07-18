Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.07.2022 22:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2022 22:53
    ABONE OL

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'e silahlı saldırı! Zanlı Fatih Ulusoy tutuklandı, cinayetin sebebi belli oldu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez Trabzon’un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Dönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra Fatih Ulusoy isimli saldırgan, jandarma personelince yakalanarak emniyete teslim edildi. Öte yandan Sefa Dönmez ve Fatih Ulusoy'un balıkçı barınağı damı yüzünden mahkemelik olduğu öğrenildi.

    Soylu’nun kuzenine silahlı saldırı! Yaşamını yitirdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, saat 19.00 sıralarında Trabzon'un Of ilçesinde Fatih Ulusoy isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    5 elin ateş edildiği olayda vücuduna kurşunlar isabet eden Dönmez, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


    Fotoğrafta: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez

    BALIKÇI DAMI MESELESİ...
    Tarafların balıkçı damı meselesinden kaynaklı daha önceden mahkemelik olduğu öğrenildi.

    JANDARMA EKİPLERİ EMNİYETE TESLİM ETTİ
    Şüpheli Fatih Ulusoy, olay yerinde bulunan Jandarma personelince silahıyla birlikte yakalandı ve emniyete teslim edildi.



    Of Kaymakamlığı'ndan Sefa Dönmez ile ilgili açıklama:

    "18.7.2022 günü saat 19.00 civarında Of ilçe merkezinde, maktul Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden bir husumetleri bulunan zanlı F.U., olay yerinde karşılaşmış, yaşanan sözlü tartışma sonrası zanlı F.U., tabancayla 5 el ateş ederek maktul Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet vermiş, yaralı Sefa Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı F.U., olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Öztrak kirli algısına devam ediyor
    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'e silahlı saldırı! Zanlı Fatih Ulusoy tutuklandı, cinayetin sebebi belli oldu
        SON DAKİKA