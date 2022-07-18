Osmangazi Köprüsü ve İstanbul - İzmir Otoyolu bayramda ulaşıma deva oldu! Başkan Erdoğan: "Bu herkesin harcı değil Bay Kemal"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından ulusa seslendi.
Osmangazi Köprüsü, İstanbul - İzmir Otoyolu, Çanakkale 1915 Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ilişkin verilere paylaşan Erdoğan, Osmangazi Köprüsü'nden 684 bin aracın geçtiğini ifade ederek "Bu herkesin harcı değil Bay Kemal" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan, "İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti" dedi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;
"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN 684 BİN ARAÇ SADECE BAYRAMDA GEÇTİ"
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi inşa etmek için çalışıyoruz. İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1,5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat.
Osmangazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti.
Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.