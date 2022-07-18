Osmangazi Köprüsü ve İstanbul - İzmir Otoyolu bayramda ulaşıma deva oldu! Başkan Erdoğan: "Bu herkesin harcı değil Bay Kemal"





İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;



"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN 684 BİN ARAÇ SADECE BAYRAMDA GEÇTİ"

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi inşa etmek için çalışıyoruz. İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1,5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat.

Osmangazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti.

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.