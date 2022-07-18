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    • 18.07.2022 18:47
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    • 18.07.2022 19:06
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    Osmangazi Köprüsü ve İstanbul - İzmir Otoyolu bayramda ulaşıma deva oldu! Başkan Erdoğan: "Bu herkesin harcı değil Bay Kemal"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı sürecinde Osmangazi Köprüsü'nden 684 bin aracın geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Bu herkesin harcı değil Bay Kemal" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP, yatırım düşmanı bir tavır ile Türkiye'nin değerine değer katan bu projelere karşı tutum sergiliyor.

    Bu herkesin harcı değil Bay Kemal

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından ulusa seslendi.


    Osmangazi Köprüsü, İstanbul - İzmir Otoyolu, Çanakkale 1915 Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ilişkin verilere paylaşan Erdoğan, Osmangazi Köprüsü'nden 684 bin aracın geçtiğini ifade ederek "Bu herkesin harcı değil Bay Kemal" şeklinde konuştu.



    Başkan Erdoğan, "İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti" dedi.



    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

    "OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN 684 BİN ARAÇ SADECE BAYRAMDA GEÇTİ"
    Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi inşa etmek için çalışıyoruz. İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1,5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat.

    Osmangazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti.

    Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.



        NEREDEN NEREYE...
        Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başladı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 14 Temmuz'da 14 bin 200 araç kullandı. Nereden nereye...

        Bir süre sonra bu köprümüz de Osman Gazi Köprüsü gibi geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük ortalama 60 bin araç geçişi ile kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerindedir.

        Yatırım düşmanları ile ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. 8,5 milyondan araç sayısı veriyorum 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyorduk. Rakam ortada. Şu an otomobil satış yerlerinde birinci el araç bile bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İkinci el ile işi idare etmeye çalışıyorlar.

        Buna rağmen 112 milyar dolarlık altyapı sayesinde trafik kazası oranları yüzde 82 azalmıştır. Hava yolunda da rekor üzerine rekor. İstanbul Havalimanı 1400 uçağın kalkışına hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Dünya çapında birinciliklere doymana İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak gösterilmektedir.



        "MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
        Ülkemizde 20 yılda asırlık kalkınma altyapısı kazandırmak ile gurur duyuyoruz. Bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık. Bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

        Ülkemiz bir süredir istisnai olaylara tanık oluyor. İstisna çukur eylemlerinde milli birlik ve beraberliğimizi yıkma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından oluşan siyasi belirsizliği felç etmek için tezahür etmiştir.

        15 Temmuz darbe girişimi ile milletimizin esir alınmaya çalışılması ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2018'deki ekonomimizi mahvetme söylemleri ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2021 Aralık ayında başlatılan panikle ülkemizi kur dalgasında boğma girişimi ile tezahür etmiştir. Bu istisna hala maliyet artışları ile açıklanamayacak fiyat artışları ile tezahür etmeye devam etmektedir.

        Bu istisna 2021 Aralık ayında başlatılan panikle ülkemizi kur dalgasında boğma girişimi ile tezahür etmiştir. Bu istisna hala maliyet artışları ile açıklanamayacak fiyat artışları ile tezahür etmeye devam etmektedir.
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