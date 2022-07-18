CHP'de kılıçlar çekilmiş vaziyette! İmamoğlu grubu Kılıçdaroğlu'nu değil Akşener'i destekliyor

A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının bu haftaki konuğu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan oldu.
Eski bir CHP'li olan Sayan, parti içerisinde oynanan oyunları ve 6'lı masanın 'Türkiye' planını anlattı.
"ANKETLER YALAN, 20 PUAN GERİDE DEDİLER 20 PUAN FARK ATTIM"
Yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyuna yansıyan anketlerin doğruluk payının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Sayan, "Anketlerde ben 20 puan geride gösteriliyordum son geceye kadar, 20 puan fark attım. 40 puan yanıldılar. Ben anketlere inanmıyorum. Anketlerin nasıl yapıldığını CHP Genel Merkezi'nde gördüm. Aday olmak isteyenlerin genel merkezi nasıl yanılttığını gören birisiyim." dedi.
6'LI MASANIN AMACI...
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masanın 'dış güçler' tarafından yönetildiğinin altını çizen Sayan, "Bu güçler, geçmişte, 12 Eylül'de Alevi-Sünni çatışması yaparak, CHP ve Adalet Partisi'ni kullanarak huzuru bozmak istediler, başarılı olamadılar. 1980'den sonra iki proje üretildi; FETÖ ve PKK... FETÖ'nün amacı, Türkiye'deki Müslümanlar üzerinden ülkeyi dizayn etmek, Müslümanların akıbetini yok etmekti. İkincisi de Kürtleri yok etmek planıydı" diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU'NU KAHRAMAN YAPTILAR"
CHP'nin bir önceki genel başkanı Deniz Baykal'ın güç kazandığı için CHP'ye operasyon çekildiğini söyleyen Sayan, "CHP'ye operasyon çekmezsek biz başarılı olamayız dediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kahraman yaptılar. Bu oyun böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.