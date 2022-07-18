CHP'de kılıçlar çekilmiş vaziyette! İmamoğlu grubu Kılıçdaroğlu'nu değil Akşener'i destekliyor

6'LI MASANIN AMACI...

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masanın 'dış güçler' tarafından yönetildiğinin altını çizen Sayan, "Bu güçler, geçmişte, 12 Eylül'de Alevi-Sünni çatışması yaparak, CHP ve Adalet Partisi'ni kullanarak huzuru bozmak istediler, başarılı olamadılar. 1980'den sonra iki proje üretildi; FETÖ ve PKK... FETÖ'nün amacı, Türkiye'deki Müslümanlar üzerinden ülkeyi dizayn etmek, Müslümanların akıbetini yok etmekti. İkincisi de Kürtleri yok etmek planıydı" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU KAHRAMAN YAPTILAR"

CHP'nin bir önceki genel başkanı Deniz Baykal'ın güç kazandığı için CHP'ye operasyon çekildiğini söyleyen Sayan, "CHP'ye operasyon çekmezsek biz başarılı olamayız dediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kahraman yaptılar. Bu oyun böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.