Bakan Akar'dan tahıl koridoruyla ilgili flaş açıklama: Hafta içinde bir toplantı yapılabilir!

Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.