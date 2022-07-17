Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2022 09:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2022 09:57
    ABONE OL

    SON DAKİKA: MİT Irak'ın kuzeyinde Duhok-Gara bölgesine operasyonu yaptı! PKK'nın sözde yöneticisi İzzettin İnan öldürüldü

    Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi. İnan, geçtiğimiz yıl öldürülen 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef el Muahmmed'in yerine getirilen isim olurken Hatay'daki orman yangının talimatını vere isim olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca İnan, PKK'nın 30 yıllık sözde askeri konsey üyesiydi.

    MİT’ten operasyon! PKK’nın sözde yöneticisi öldürüldü

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.

    Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

    Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.

    Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.

    Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen terörist "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.

    HATAY'DAKİ YANGININ TALİMATINI VERMİŞTİ
    MİT tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'nin sözde Amanos sorumlusu Selahattin kod adlı İzzettin İnan'ın Hatay'da 9 Ekim'de başlayan ve 2 günde 400 hektar alanı küle çeviren yangında sabatoj talimatı verdiği ortaya çıkmıştı.

        Terör örgütü gelen tepkiler üzerine "Biz yapmadık" açıklamasında bulunurken, eylem talimatının Suriye'deki sözde Afrin bölge yönetiminde yer alan ve 1 milyon liralık arananlar listesinde, turuncu kategoride bulunan Selahattin kod adlı terörist İzzettin İnan ile Afrin uyruklu terörist Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi.

        Buna göre 22 Ağustos'ta Hatay Amanos Dağı'nda öldürülen Şefik Körman, Cihan Erbaş ve Serhat Aykul adlı üç teröristin üzerinden çıkan dijital materyallerde, örgütünün bölgede sözde sabotaj/suikast biriminde yer aldıkları belirlenen 9 kişilik yapılanması olduğu anlaşıldı.

        Yapılan incelemede, bu teröristlerin örgüt tarafından "pasiflikle" suçlandığı tespit edildi. Telsiz dinlemelerinde ise kundaklama talimatının Suriye kuzeyinde faaliyet yürüten Selahattin kod adlı terörist İzzettin İnan ile Afrin uyruklu terörist Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi.

            Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde 9 Ekim'de başlayan ve 2 gün sonra söndürülen yangın, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde evlere sıçramıştı. Yangına ilişkin E.K. ve H.D., tutuklanarak cezaevine konuldu. 400 hektarlık alanı küle çeviren yangın çok sayıda ev, fabrika ve 100'e yakın vatandaşı etkiledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li başkan Sibel Can konserinde olay çıkardı
            Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT Irak'ın kuzeyinde Duhok-Gara bölgesine operasyonu yaptı! PKK'nın sözde yöneticisi İzzettin İnan öldürüldü
                SON DAKİKA