MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 teğmen şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu açıkladı.



MSB'den yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

KARASU İLÇESİNDEKİ AİLESİNE BİLDİRİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehadet haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki ailesine bildirildi.

Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, Helvacı ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. 30 yaşındaki şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı ve 7 kardeş oldukları öğrenilen şehidin, eylülde dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.