Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2022 16:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2022 16:39
    ABONE OL

    CHP'li Belediye Başkanı Demir'den utanç verici sözler: Her yol bitti, engelli kaldı

    CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in engelliler için söylediği sözler pes dedirtti. Sosyal medya yayınlanan videoda kaldırım çalışmalarını denetleyen Demir'in, "Her yol bitti, engelli kaldı" sözleri şaşkınlığa neden oldu. Demir'dem konuyla ilgili herhangi bir açıklama yada özür gelmemesi tepkilerin büyümesine neden oldu.

    CHP’li Başkan’dan utanç verici sözler

    CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir 'engelli' vatandaşlar için söylediği çirkin sözlerle tepkilerin hedefi oldu.

    HER YOL BİTTİ ENGELLİ KALDI
    Sosyal medyada paylaşılan videoda Demir'in kaldırım çalışmalarını denetlediği görülüyor. Kendisini çalışmalarla ilgili bilgilendiren görevliyi dinleyen Demir'in "Biz engellilerin elinden tutar götürürüz. Her yol bitti, engelli kaldı" dediği duyuldu.

    Çevresindekilerin de kısa süreli şaşkınlık yaşamasına neden sözler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    BU KAFA CHP KAFASI
    Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

    Bazı kullanıcıların verdiği tepkiler şöyle;
    Bu kafa CHP kafası! "Her yol bitti engelli kaldı, engellilerin elinden biz tutar götürürüz'' şeklindeki skandal sözleri sarf eden CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bir zihniyetin de gerçek yüzünü gösterdi!

    CHP'li Ardahan Belediye Başkanı'nın engellilere bakışı ibretlik ! Tek kelimeyle yuhh !

    CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, engelli yolunu soran kişiye "Her yol bitti, engelli kaldı." diyor. AK Parti öncesi engellilerin gördüğü muamele tam olarak buydu. CHP'de hâlâ bir değişiklik yok.

    Konuyla ilgili herhangi bir özürü açıklamasında bulunmayan Demir'in ilerleyen saatlerde suskunluğunu ne şekilde bozacağı ve bu çirkin üslupla ilgili nasıl bir düzeltme yapacağı merakla bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Soma’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
    Haberler Güncel CHP'li Belediye Başkanı Demir'den utanç verici sözler: Her yol bitti, engelli kaldı
        SON DAKİKA