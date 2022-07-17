CHP'li Belediye Başkanı Demir'den utanç verici sözler: Her yol bitti, engelli kaldı

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir 'engelli' vatandaşlar için söylediği çirkin sözlerle tepkilerin hedefi oldu.

HER YOL BİTTİ ENGELLİ KALDI

Sosyal medyada paylaşılan videoda Demir'in kaldırım çalışmalarını denetlediği görülüyor. Kendisini çalışmalarla ilgili bilgilendiren görevliyi dinleyen Demir'in "Biz engellilerin elinden tutar götürürüz. Her yol bitti, engelli kaldı" dediği duyuldu.

Çevresindekilerin de kısa süreli şaşkınlık yaşamasına neden sözler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BU KAFA CHP KAFASI

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

Bazı kullanıcıların verdiği tepkiler şöyle;

Bu kafa CHP kafası! "Her yol bitti engelli kaldı, engellilerin elinden biz tutar götürürüz'' şeklindeki skandal sözleri sarf eden CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bir zihniyetin de gerçek yüzünü gösterdi!