Kaliteli ve güvenli yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 80 azaldı

"Bu kaliteli, konforlu ve güvenli yollar sayesinde yüzde 80'in üzerinde trafik kazalarında azalma yaşandı. Bu yollar sayesinde yakıttan, zamandan tasarruflar sağlandı, yakıt azalımından dolayı, emisyon azalımında da faydalar ortaya çıktı. Şu anda Osmangazi Köprüsü'nün girişindeyiz, arkamızdaki yoğunluğu görüyorsunuz, bir de Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu olmasaydı ne olacaktı? Tabii ki bu hareketin yüzde 90'dan fazlası belki de tamamına yakını sağlanamayacaktı ve bu trafik kesintiye uğrayacaktı, ulaşım yapılamayacaktı. Yani bu kadar yoğun bir trafiğin feribotlarla taşınması mümkün değildi.