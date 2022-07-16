AK Parti'nin animasyon videosuna Arapça dublaj manipülasyonu! AK Parti harekete geçti: Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız

Twitter'da yayın yapan HaberReport ve WhisperHaber isimli hesaplar, 2019 yılında seçmenleri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanan Türkçe animasyon filmi üzerinden kirli bir algı oyununa soyundu.
KİRLİ MANİPÜLASYON
Arapça dublaj eklenerek paylaşılan video, kısa sürede yayıldı ve bazı haber siteleri tarafından da kamuoyuna servis edildi.
Dağ yaptığı açıklamada, "2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz. Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız. Hukuki süreci başlatarak konunun takipçisi olacağız." dedi.