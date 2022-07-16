AK Parti'nin animasyon videosuna Arapça dublaj manipülasyonu! AK Parti harekete geçti: Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız

Twitter'da yayın yapan HaberReport ve WhisperHaber isimli hesaplar, 2019 yılında seçmenleri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanan Türkçe animasyon filmi üzerinden kirli bir algı oyununa soyundu.

KİRLİ MANİPÜLASYON

Arapça dublaj eklenerek paylaşılan video, kısa sürede yayıldı ve bazı haber siteleri tarafından da kamuoyuna servis edildi.