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    • 16.07.2022 22:23
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    • 16.07.2022 22:34
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    AK Parti'nin animasyon videosuna Arapça dublaj manipülasyonu! AK Parti harekete geçti: Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız

    AK Parti'nin 2019 seçimleri için hazırladığı Türkçe bir videoya Arapça dublaj yapılarak sosyal medyada servis edildi. Kirli algı ile manipüslasyonla ilgili AK Parti harekete geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, "2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz. Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız." dedi.

    Arapça dublaj manipülasyonu!

    Twitter'da yayın yapan HaberReport ve WhisperHaber isimli hesaplar, 2019 yılında seçmenleri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanan Türkçe animasyon filmi üzerinden kirli bir algı oyununa soyundu.

    KİRLİ MANİPÜLASYON

    Arapça dublaj eklenerek paylaşılan video, kısa sürede yayıldı ve bazı haber siteleri tarafından da kamuoyuna servis edildi.

    Söz konusu gelişme sonrası Twitter hesabından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, provokasyon girişimine karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

    Dağ yaptığı açıklamada, "2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz. Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız. Hukuki süreci başlatarak konunun takipçisi olacağız." dedi.
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    Haberler Güncel AK Parti'nin animasyon videosuna Arapça dublaj manipülasyonu! AK Parti harekete geçti: Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız
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