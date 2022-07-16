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    • 16.07.2022 17:50
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    • 16.07.2022 17:58
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    Sosyal medyadan çirkin paylaşım yapan doktorlar açığa alındı: "Ter, tezek ve çökelek karışımlı kokuyorlar"

    Ordu’da sosyal medya hesaplarından görev yaptıkları ilçelerdeki vatandaşlar hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan doktorlar açığa alınırken, haklarında ise idari soruşturma başlatıldı. Doktorlar, "Ter, tezek ve çökelek karışımlı Gürgentepe kokusuyla başlayan bir nöbetten herkese günaydın…" şeklinde paylaşım yaptı.

    Ter, tezek ve çökelek karışımlı kokuyorlar

    Ordu'nun Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G., sosyal medya hesabından ilçedeki hastalar hakkında çirkin ve küfürlü paylaşımda bulundu.

    ATATÜRK'ÜN 'BAKIN BUNUN ADI ŞAPKADIR' DEDİĞİ NOKTADAYIM

    U.G., hastaları için "Ter, tezek ve çökelek karışımlı Gürgentepe kokusuyla başlayan bir nöbetten herkese günaydın… Reçeteye duş jeli eklememe ramak kaldı. Atatürk'ün 'bakın bunun adı şapkadır' dediği noktadayım. This is banyo" yazdı.

    BUNLAR NASIL DOKTOR?

    Bu hakaretlere Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir başka pratisyen hekim S.G. de yorum yaparak, çirkin bir şekilde cevap verdi.

    İlçelerde görev yapan doktorların bu yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere neden olurken, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı.
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    Haberler Güncel Sosyal medyadan çirkin paylaşım yapan doktorlar açığa alındı: "Ter, tezek ve çökelek karışımlı kokuyorlar"
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