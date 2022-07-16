Sosyal medyadan çirkin paylaşım yapan doktorlar açığa alındı: "Ter, tezek ve çökelek karışımlı kokuyorlar"

Ordu'nun Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G., sosyal medya hesabından ilçedeki hastalar hakkında çirkin ve küfürlü paylaşımda bulundu.
ATATÜRK'ÜN 'BAKIN BUNUN ADI ŞAPKADIR' DEDİĞİ NOKTADAYIM
U.G., hastaları için "Ter, tezek ve çökelek karışımlı Gürgentepe kokusuyla başlayan bir nöbetten herkese günaydın… Reçeteye duş jeli eklememe ramak kaldı. Atatürk'ün 'bakın bunun adı şapkadır' dediği noktadayım. This is banyo" yazdı.
BUNLAR NASIL DOKTOR?
Bu hakaretlere Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir başka pratisyen hekim S.G. de yorum yaparak, çirkin bir şekilde cevap verdi.
İlçelerde görev yapan doktorların bu yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere neden olurken, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı.