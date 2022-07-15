SON DAKİKA: 15 Temmuz Destanı'nın 6. yıl dönümünde Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: FETÖ'cü alçaklara methiyeler düzenler Haçlı işbirlikçileridir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Destanı'nın 6. yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı. İstanbullulara hitap eden Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"FETÖ TÜRKİYE'YE TUZAK KURMUŞTUR"

Vatanını ve milletini müdafa eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti gazi bir millettir. 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyen soylu iradeyi teslim alacak güce henüz dünya üzerinde tesadüf edilmemiştir. Nice ateş çemberleri yarılarak bugünlere ulaşılmıştır. Tam 6 yıl evvel Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Milli birlik ruhu FETÖ'yu durdurmuştur. Özlemini çektiğimiz kardeşlik duygusu ayağa kalkarak, helikopterlerin önü perdelenmiştir. FETÖ Türkiye tuzak kurmuştur. 'Vatanı koruyoruz' bahanesiyle ihanet etmenin alt yapısını oluşturmuş. Müdahale için uygun zamanı kollamıştır.

"DEVLETİN VE MİLLETİN BEKASI HER TÜRLÜ ARAYIŞIN ÖNÜNDEDİR"

Yeni tartışmalara kapı aralamak bize göre anlamsızdır. 15 Temmuz'dan ibret almak lazımdır. Siyasi düşüncesi parti aidiyeti ne olursa olsun herkesin ortak gayesi Türkiye'nin varlığı bağımsızlığı üzerinde mutabakat sağlamak olmalıdır. Devletin ve milletin bekası her türlü arayışın önündedir. Samimiyet ve inançla vurgulamak isterim ki etrafımız kuşatılmışken siyasi çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren nasıl kucaklaşıp demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin istikbalini de müdafaa edecektir.