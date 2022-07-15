15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi "Ben de asker olacağım"

"Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden uzun süre çıkamadık. Eşimle birlikte bir karar verdik, eğer erkek bir evladımız olursa ismini Ömer Halis koyacaktık. Soyadımız ise zaten Demir'di. Allah, bu niyazımızdan tam bir sene sonra yani 15 Temmuz 2017'de Ömer Halis'i bize bağışladı.

Biz de onu vatana bağışlamak için Ömer Halis ismini verdik. Darbe gecesi yaşanılanları hiçbir zaman unutmadık. Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden çıkamadık. Üç erkek evladım var. Ömer Halis'ten başka Arda Can ve Muhammed Kayra isimlerinde. Hepsini de vatan ve millet şuuruyla yetiştiriyorum."