Dünya'nın gözü Tahran'da: Başkan Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin İran'da görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, tahıl piyasasını alt üst etti. Savaş nedeniyle tonlarca tahıl ürünü, Ukrayna limanlarından çıkarılmayı bekledi. Bu kapsamda Türkiye yine devreye girdi. İstanbul; Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) buluşturan kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünya medyası, Ukrayna tahılının ihracına ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Anlaşmanın, Moskova tarafından imzalanması gerektiği kaydedildi. Önümüzdeki hafta Başkan Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak görüşmede bunun gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı.

4 YIL ARADAN SONRA İLK

Başkan Erdoğan, 4 yıl aradan sonra 19 Temmuz'da İran'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Putin de aynı gün Tahran'a gidecek ve Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan-Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi görüşmesinin ana gündemi "Suriye" olacak. Betül USTA