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    • Haberler
    • 14.07.2022 21:27
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    • 14.07.2022 21:27
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    LGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 www.meb.gov.tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

    LGS tercihleri için son haftaya girildi. Öğrenciler puanlarına göre tercihlerini yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    LGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 www.meb.gov.tr LGS sonuç ekranı!

    LGS tercih sonuç tarihi adaylar tarafından heyecanla aratılıyor. İşte LGS sonuç açıklama ekranı ve konu hakkında detaylar...

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    20 Temmuz tarihinden sonra LGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

    LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 04-20 Temmuz 2022 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

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        YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

        2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecektir.
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