LGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 www.meb.gov.tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

LGS tercih sonuç tarihi adaylar tarafından heyecanla aratılıyor. İşte LGS sonuç açıklama ekranı ve konu hakkında detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Temmuz tarihinden sonra LGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 04-20 Temmuz 2022 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.