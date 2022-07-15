15 Temmuz ihanetinde asıl hedef Başkan Erdoğan'dı... Büyük ihanet "Güçlü liderlik" ile engellendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu peşinen söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da 251 kişi şehit oldu, 2 bin 186 kişi de yaralandı. Ancak FETÖ'nün darbe girişimi Başkan Erdoğan'ın liderliğinde durduruldu. Vatandaşlar, kendisini temsil eden sivil iradenin devamı için darbecilerin karşısına çıktı ve ülkenin işgaline izin vermedi.

Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da bugün köşesinde 15 Temmuz ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Altınok, "'Erdoğan ne yaptı?' diye sorarlarsa..." başlıklı yazısında " "Erdoğan'ın Türk ve dünya siyasi tarihindeki yeri ne?" diye sorsalar herkes farklı şeyler söyleyecektir.

Benim önceliğim de cevabım da belli... Asker postalının siyaseti belirlemek için bir araç olarak kullanması pratiğini ortadan kaldırdı. Bunun başarılabileceğini tüm dünya halklarına ve siyasi liderlerine gösterdi." dedi. İşte Altınok'un o yazısı...

Cumhuriyet sonrası ilk askeri darbeyle 27 Mayıs 1960'ta karşılaştık.

Tek parti rejiminden çok partili hayata geçmemizin üzerinden sadece 10 yıl geçmişken...

ABD'nin hizmetkârı olduğunu bile kavrayamayan bir avuç çapsız subay, milyonların seçtiği hükümeti devirip başkanlarını, bakanlarını astı.

Kimse gıkını bile çıkartamadı.

Ülkeyi demokrasiye geçirmekle övünen, Kurtuluş Savaşı kahramanı ve ana muhalefet lideri İsmet İnönü istese bir emriyle darbeyi önlerdi. Ama o idamlara bile engel olmaya çalışmadı.

Yetmedi, bu hukuk ve demokrasi katliamını bayram ilan ettiler! Millete zorla kutlattılar.

12 Mart 1971'de bu halka yine aynısını yaptılar... İradesini asker postalları altında ezdiler.

Yine direnen çıkmadı.