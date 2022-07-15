15 Temmuz ihanetinde asıl hedef Başkan Erdoğan'dı... Büyük ihanet "Güçlü liderlik" ile engellendi

15 Temmuz gecesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum" şeklindeki açıklaması ve Marmaris'ten ailesiyle birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'na geçerek vatandaşlarla buluşması darbe girişiminin kırılmasında en büyük etken oldu.
VATANDAŞLAR KENDİSİNİ TEMSİL EDEN İRADEYE DESTEK OLDU
1960, 1971, 1980 ve 1997'de gerçekleşen darbe ve darbe girişimlerine sessiz kalan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak kendisini temsil eden sivil siyasete sahip çıktı ve FETÖ'nün işgal girişimini çıplak elleriyle durdurdu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa vatandaşlar kendisini temsil eden iradeye destek oldu.
15 Temmuz darbe girişiminde asıl hedef Başkan Erdoğan'dı. Erdoğan teslim alındığında ya da şehit edildiğinde darbenin başarılı olacağını hedeflediler. Erdoğan, vatandaşları darbecilere karşı sokağa çağırmasının ardından harekete geçti ve Marmaris'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na geçmek için girişimde bulundu.
O dönem İstanbul Emniyet Müdürü olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı aradı ve İstanbul'da yaşananları sordu. Erdoğan, Mustafa Çalışkan'ın, "Şu an bize ateş ediliyor" şeklindeki, açıklaması üzerine "Siz de onlara ateş edeceksiniz" diye emir verdi.