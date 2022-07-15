15 Temmuz şehidi nişanlısına son kez böyle seslendi: “Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum”

Onur Ensar Ayanoğlu (27), Kastamonulu Ayanoğlu ailesinin en büyük çocuğuydu. Yardımsever, merhametli ve cesurdu. Evlilik hayali kuran Onur Ayanoğlu, 15 Temmuz'dan bir ay önce nişan yaptı. Karanlık gün geldi çattı. Onur, FETÖ'nün darbe girişimine direnmek için sokağa çıkmak istedi ancak nişanlısı izin vermedi.
Nişanlısının kendisine, "Beni seviyorsan gitme" demesi üzerine de "Vatanımı daha çok seviyorum" cevabını verdi. 15 Temmuz akşamı kardeşi Gazi Oğuz Ayanoğlu ile birlikte önce Kısıklı'ya sonrasında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti.
Olaylar sırasında yerde yatan yaralı adamı kurtarmak için üzerine kapaklanan Onur, darbeciler tarafından vurularak şehit edildi.