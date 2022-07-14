Diyanet İşleri Başkanlığından '15 Temmuz' genelgesi: Kur'an-ı Kerim tilaveti ve selalar okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, tüm il müftülüklerine gönderildi.
15 TEMMUZ RUHU
Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği başlatıldı. Bu kapsamda yarına kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir hatim okunacak.
CUMA NAMAZI ÖNCESİ CAMİLERDE KUR'AN-I KERİM VE MEVLİD-İ ŞERİF OKUNACAK
Yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, il ve ilçe merkez camilerinde Mevlid-i Şerif okunacak.
Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde şehitlerin ruhları için düzenlenecek "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı", Diyanet TV'den naklen yayımlanacak.
15 Temmuz ruhunu ele alan bir hutbe hazırlanarak camilerde okutulacak.
TÜM MİNARELERİN IŞIKLARI SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK TUTULACAK
Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek.
SELALAR OKUNACAK
15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı selalar okunacak.
Ayrıca tüm cami minarelerinin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.
Bugün ve yarın şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.
ÇOCUK VE GENÇLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER
Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu, yüz yüze ve çevrim içi konferanslar düzenlenecek.
Sosyal medya başta olmak üzere yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine konuşmalar yapılacak.