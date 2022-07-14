Diyanet İşleri Başkanlığından '15 Temmuz' genelgesi: Kur'an-ı Kerim tilaveti ve selalar okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, tüm il müftülüklerine gönderildi.

15 TEMMUZ RUHU

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği başlatıldı. Bu kapsamda yarına kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir hatim okunacak.