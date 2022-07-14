Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünya'nın gözü Türkiye'de! Tahıl krizi için İstanbul’da koordinasyon merkezinin oluşturulmasına karar verildi

    Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM temsilcileri, dün İstanbul’da tahıl krizi için toplandı. Gündemde, Ukrayna’nın Karadeniz’e bıraktığı mayınların temizlenmesi ve gemilerin BM gözetiminde taşınması vardı. Bakan Akar, “Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda çalışmalar imza altına alınacak” ifadesini kullandı.

    Tahıl mutabakatı

    Dünyanın gözü, dün Türkiye'deydi. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkiyatı için İstanbul'da toplantı düzenlendi. Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü görüşme, Kalender Kasrı'nda gerçekleşti. Zirve sonrası konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır" dedi. Türkiye'nin, bugüne kadar bölge ve dünya barışına sağladığı katkıların yanı sıra insani bir sorun olan gıda krizinin çözümü için de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl ve gıda maddelerinin tahliyesi konusunda katkılarından dolayı Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerine de teşekkür etti.



    İstanbul'daki Kalender Kasrı'nda gerçekleşen görüşme, dünyanın gündemine yerleşti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşçiye en az 5.500 TL
    Haberler Güncel Dünya'nın gözü Türkiye'de! Tahıl krizi için İstanbul’da koordinasyon merkezinin oluşturulmasına karar verildi
        SON DAKİKA