Dünya'nın gözü Türkiye'de! Tahıl krizi için İstanbul’da koordinasyon merkezinin oluşturulmasına karar verildi

Dünyanın gözü, dün Türkiye'deydi. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkiyatı için İstanbul'da toplantı düzenlendi. Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü görüşme, Kalender Kasrı'nda gerçekleşti. Zirve sonrası konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır" dedi. Türkiye'nin, bugüne kadar bölge ve dünya barışına sağladığı katkıların yanı sıra insani bir sorun olan gıda krizinin çözümü için de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl ve gıda maddelerinin tahliyesi konusunda katkılarından dolayı Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerine de teşekkür etti.