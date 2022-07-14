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    Başkan Erdoğan'dan yoğun diploması mesaisi: 15 ülke lideriyle görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Kurban Bayramı'nda da diplomasi trafiğine ara vermeden devam etti. Başkan Erdoğan bayram boyunca 15 ülke lideriyle hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeler konusunda konuştu.

    Dünya lideri

    Başkan Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda da diplomasi trafiğine ara vermeden devam etti. Erdoğan bayram boyunca 15 ülke lideriyle hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişi gerçekleştirdi. Görüştüğü liderler ise şöyleydi:



    Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umara Sissoco Embalo ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.



    SARAÇHANE'DE MİLLETE SESLENECEK
    15 Temmuz Destanı, tüm dünyada yeniden yankılanacak. Başkan Erdoğan, yarın akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane meydanında millete seslenecek.



        KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ
        Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefonda konuştu. Karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunan Erdoğan ile Selman, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları da ele aldı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan yoğun diploması mesaisi: 15 ülke lideriyle görüştü
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