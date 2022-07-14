Başkan Erdoğan'dan yoğun diploması mesaisi: 15 ülke lideriyle görüştü





KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefonda konuştu. Karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunan Erdoğan ile Selman, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları da ele aldı.



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