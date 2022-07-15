15 Temmuz ihanet girişiminde FETÖ'cü darbeciler özgür basını susturamadı

HERKESİ AĞLATTI

Davut Ala 19 Şubat 2018'de tuğgeneral rütbesindeyken mahkemede kanlı geceyi şöyle anlattı: "Bu insanlara 'teslim olun' diye üç kez bağırdım. Onlar ateşle karşılık verdi. İlk mermiyi bana attılar. Mermi cüzdanıma geldi. (Cüzdanını göstererek) İçindeki kartları kırıp çıktı. O an fark edemedim. İki, üç silah sesinden sonra Yaşar'ın düştüğünü gördüm. Onu çekmeye çalışırken, parmağıma kurşun geldi, sol parmağım koptu. Parmağımı avucumun içine aldım. Sol dizime iki mermi girdi. Sağ ayağıma, iki elime, kalbimin iki santim altına mermiler girdi. Boş binaların kenarlarından mermiler geliyordu. Şehadet getirdim. O saate kadar hiç acı hissetmemiştim. Kelime-i şehadet getirince, hani 'ciğerim yandı' derler ya, işte aynen öyle, ciğerim yandı. Dedim ki 'Allah'ım burada öleceğim ama bari doğru düzgün öleyim, birkaç haini daha vurayım.' (Bu sözler sırasında gözleri doldu, salondaki müşteki gaziler ve şehit yakınları da gözyaşlarını tutamadı). Düştüm, kan kaybından bayılmışım. 10 gün komada kalmışım. 13 defa ameliyat geçirdim, halen daha ameliyat geçiriyorum."

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