Türkiye Uzay Ajansı ile BAE Uzay Ajansı arasında iş birliği! İmzalar atıldı

İstanbul'a ve bu güzel ülkeye iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da güçlendirmek için tekrar gelmiş bulunmaktayız. Elbette BAE'nin liderliğinde bir ittifak kurduğumuz bu toplantı, görüşme, her iki ülke için öncelik teşkil eden pek çok sektörde son derece heyecan verici yatırım fırsatlarının araştırılmasına olanak tanıyacak pek çok toplantıdan bir tanesidir.

BAE ve Türkiye on yıllardır son derece özel, yakın, sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel bağlarla birbirlerine bağlıdır. Ülkelerimiz, halkları ve bölge ülkelerinin sürdürülebilir bir ekonomik büyümeden istifade edebilmesi için ortak bir vizyon paylaşmaktadır. İki ülke arasındaki ticarete dair rakamlar da bunu doğrular niteliktedir."