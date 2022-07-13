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    • 14.07.2022 00:57
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    • 14.07.2022 01:00
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    PKK destekçisi sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan da sürüldü! "Erdoğan'ın kolu uzun" diye ağladı

    Terör örgütü PKK destekçisi olan ve 2015 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink, Irak'tan da sürüldü. Sosyal medya hesabından polis ekiplerinin kendisini Erbil Havaalanı'na getirdiğini duyuran Geerdink, "Şu anda Erbil Havaalanı'na getirildim. Erdoğan'ın kolu uzun" diyerek ağladı.

    Frederike Geerdink Irak’tan da sürüldü!

    Terör örgütü PKK destekçisi olan ve 2015 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink, Irak'tan da sınır dışı edildi.

    İSTENMEYEN KİŞİ

    Kuzey Doğu Suriye sınırını geçerken polis ekipleri tarafından araca bindirildiğini sosyal medya hesabından duyuran Geerdink, 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirterek, "Şu anda Erbil Havaalanı'na getirildim. Erdoğan'ın kolu uzun" ifadelerini kullandı.

    IKBY yetkililerinin 'bir kalemden' korktuğunu öne süren PKK yanlısı sözde gazeteci, "Kalemimin fazla keskin olmasından inanılmaz derecede gurur duyuyorum." dedi.
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    Haberler Güncel PKK destekçisi sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan da sürüldü! "Erdoğan'ın kolu uzun" diye ağladı
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