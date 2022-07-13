Kadıköy’de İETT otobüsünde yangın çıktı

Kadıköy-Yenidoğan hattında yolcu taşıyan 34 TN 1878 plakalı İETT otobüsünün motoru, D-100 kara yolu yan yolda birden alev aldı.
Otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü Arif Karaduman, Sahrayıcedit mevkisinde aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Sürücü, durumu itfaiyeye bildirdikten sonra kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
EKREM TATİLDE
İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti. Kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı. Sokaklar, caddeler sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya felaketin hemen ardından soluğu sel bölgesinde aldı. Soylu ve Yerlikaya, vatandaşlarla görüştü, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tüm zararların eksiksiz karşılanacağını belirtildi.