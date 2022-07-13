Husumetlisini kuyumcuda öldürdü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise Ufuk N.'yi kıskıvrak yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Günay'ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.