CHP'deki kaset krizi aşıldı! Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun barıştı...

CHP, bir kez daha kaset skandalıyla sarsıldı! Milletvekili Aykut Erdoğdu, Özge Pomen'den ayrıldı. Avukat Tuba Torun'la düğün yaptı. İntikamı acı olan Pomen ise Aydoğdu'yla daha önce yaptığı bir telefon görüşmesini yayınladı. Aydoğdu'nun yeni eşi Torun için "50 kişiyle birlikte olmuş" demesi partiyi karıştırdı! Tepki çeken iki isim de CHP'den istifasını açıkladı. MANIPÜLE EDILDI...

Tuba Torun'un "Ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları için yırtınıyorum. Dolarla milletvekili oluyorlar" sözleri ise CHP'deki torpilin adeta kanıtıydı! Gündem olan skandalın ardından taraflardan gelen hamle herkesi şaşırttı. Öyle ki Torun, hiçbir şey olmamış gibi kocasıyla barıştı! Ses kayıtlarını ise yalanladı: Kayıtların ortaya çıktığı ilk andan itibaren eşimin yanında oldum. Özrünü kabul ettim... O ses kaydı bile manipüle edildi. Ben 'yalanla dolanla milletvekili' diyorum. "Kim bu dolarla milletvekili olanlar?" diye soranlar olmuş, en azından bu yanlışı düzeltmiş olayım.