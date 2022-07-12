CHP'den istifa eden Tuba Torun eski partisini bombaladı Erdoğdu'nun eski eşini tehdit etti!





TACİZ VE TECAVÜZLERDE SESİ ÇIKMAYAN TORUN KENDİ PR'I İÇİN PARTİDEKİLERİ HEDEF ALDI

CHP'de yaşanan taciz, tecavüzleri sızdırılan ses kayıtları ve kumpasları görmezden gelen ve kadın hakları konusunda çalıştığını iddia eden Torun, kendisine yapılanları kadın hakları mücadelesi üzerinden manipüle etmeye çalıştı. Eşi Erdoğdu'nun kendisinden özür dilediğini ve onu affettiğini belirten Torun, ses kaydını sızdıranın Pomen olduğunu bildiği halde partideki erkekleri hedef alarak kendini savundu. Partideki çalışmalarını anlatarak adeta PR çalışması yapan Torun, "Kayıtların ortaya çıktığı ilk andan itibaren eşimin yanında oldum. Özrünü kabul ettim. Siyasetin bunun üzerinden ilerlememesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bir mağduriyet varsa, döktüğü emeğine bu ülke için vermiş olduğu çabaya suç teşkil eden özel hayata ilişkin kayıtlar üzerinden ortadan kaldırmaya çalışan kişilerin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ben burada eşimle birlikte hareket etmek istedim. Ceza hukukunda hapis cezası normalde suç işleyen kişinin toplumdan dışlanması mantığı üzerine kuruludur ama biz hiçbir suç işlemedik. Bir nevi sivil ölüme terk edildik." dedi.

Skandal ses kayıtlarının suç olmadığını bunları sızdıranların utanması gerektiğini belirten Torun, "Bu suçların en tehlikelisi. Zira, ataerkil toplumsal normların dışına çıktığınız anda dışlanıyorsunuz." diyerek eşi Erdoğdu'nun sözlerini unuttu.

Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyulmuştu;

50 KİŞİYLE BİRLİKTE OLMUŞ

"Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?