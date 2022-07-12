CHP'den istifa eden Tuba Torun eski partisini bombaladı Erdoğdu'nun eski eşini tehdit etti!

CHP'nin sözcülüğünü yapan çukur medyasının başını çeken TELE 1 skandal ses kayıtları sonrası partilerinden istifa eden Tuba Torun ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun aklama operasyonuna başladı.
SKANDAL KAYIT ORTAYA ÇIKMIŞTI
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bir süre önce ayrıldığı eşi Özge Pomen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından telefonuna kaydettiği bir konuşma kaydı paylaştı. Kayıtta Erdoğdu'nun, Tuba Torun'un CHP Parti Meclisi'ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söylediği görüldü. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşinin açıkladığı konuşma kaydının ardından hastaneye kaldırılan yeni eşi Tuba Torun'dan özür diledi.
Konuşmaların ortaya çıkmasından sonra Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun partiden istifa etti.
TORUN İÇİN İMAJ ÇALIŞMASI
Yaşanan olaylar sonrası Torun'u aklamak için harekete geçen TELE 1 Torun ile röportaj yaparak imaj çalışması başlattı.
"DOLAR DEMEDİM YALAN DOLAN DEDİM"
Çıkan ikinci ses kaydında "dolarla milletvekili oluyorlar" demediğini iddia eden Torun, "O ses kaydı bile manipüle edildi "dolarla milletvekili" diye. Oysa "yalanla dolanla milletvekili" diyorum." diyerek kendini savundu.
ŞEREFSİZİN BİR TANESİNE İNANDIM
Erdoğdu'ya şerefsiz dediğini unutan Torun, konuşmasında ağlayarak "Ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g*tümü yırtıyorum, şerefsizin bir tanesine inandım, inandığım için de kendimi ortaya koydum ve şu anda ben istifa edeceğim, tamam!" sözlerini kullanmıştı.