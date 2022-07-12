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    • Güncel
    • 12.07.2022 16:18
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    • 12.07.2022 16:18
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    CHP'den istifa eden Tuba Torun eski partisini bombaladı Erdoğdu'nun eski eşini tehdit etti!

    CHP'nin sözcülüğünü yapan çukur medyasının başını çeken TELE 1 skandal ses kayıtları sonrası partilerinden istifa eden Tuba Torun ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun aklama operasyonuna başladı. Skandal ses kayıtlarında Erdoğdu'ya "şerefsizin birine inandım" diyen Torun, TELE 1'e yaptığı açıklamada eşini affettiğini ve barıştıklarını açıkladı. Ses kayıtlarını sızdıran Erdoğdu'nun eski eşi eşi Öze Pomen'i de üstü kapalı bir şekilde tehdit etti. Torun, "Birileri için manevi tazminat ve suç duyurusu hakkım saklıdır." dedi.

    takvim.com.tr
    Torun’dan zehir zemberek açıklamalar!

    CHP'nin sözcülüğünü yapan çukur medyasının başını çeken TELE 1 skandal ses kayıtları sonrası partilerinden istifa eden Tuba Torun ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun aklama operasyonuna başladı.

    SKANDAL KAYIT ORTAYA ÇIKMIŞTI
    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bir süre önce ayrıldığı eşi Özge Pomen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından telefonuna kaydettiği bir konuşma kaydı paylaştı. Kayıtta Erdoğdu'nun, Tuba Torun'un CHP Parti Meclisi'ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söylediği görüldü. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşinin açıkladığı konuşma kaydının ardından hastaneye kaldırılan yeni eşi Tuba Torun'dan özür diledi.

    Konuşmaların ortaya çıkmasından sonra Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun partiden istifa etti.


    TORUN İÇİN İMAJ ÇALIŞMASI
    Yaşanan olaylar sonrası Torun'u aklamak için harekete geçen TELE 1 Torun ile röportaj yaparak imaj çalışması başlattı.

    "DOLAR DEMEDİM YALAN DOLAN DEDİM"
    Çıkan ikinci ses kaydında "dolarla milletvekili oluyorlar" demediğini iddia eden Torun, "O ses kaydı bile manipüle edildi "dolarla milletvekili" diye. Oysa "yalanla dolanla milletvekili" diyorum." diyerek kendini savundu.

    ŞEREFSİZİN BİR TANESİNE İNANDIM
    Erdoğdu'ya şerefsiz dediğini unutan Torun, konuşmasında ağlayarak "Ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g*tümü yırtıyorum, şerefsizin bir tanesine inandım, inandığım için de kendimi ortaya koydum ve şu anda ben istifa edeceğim, tamam!" sözlerini kullanmıştı.



        TACİZ VE TECAVÜZLERDE SESİ ÇIKMAYAN TORUN KENDİ PR'I İÇİN PARTİDEKİLERİ HEDEF ALDI
        CHP'de yaşanan taciz, tecavüzleri sızdırılan ses kayıtları ve kumpasları görmezden gelen ve kadın hakları konusunda çalıştığını iddia eden Torun, kendisine yapılanları kadın hakları mücadelesi üzerinden manipüle etmeye çalıştı. Eşi Erdoğdu'nun kendisinden özür dilediğini ve onu affettiğini belirten Torun, ses kaydını sızdıranın Pomen olduğunu bildiği halde partideki erkekleri hedef alarak kendini savundu. Partideki çalışmalarını anlatarak adeta PR çalışması yapan Torun, "Kayıtların ortaya çıktığı ilk andan itibaren eşimin yanında oldum. Özrünü kabul ettim. Siyasetin bunun üzerinden ilerlememesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bir mağduriyet varsa, döktüğü emeğine bu ülke için vermiş olduğu çabaya suç teşkil eden özel hayata ilişkin kayıtlar üzerinden ortadan kaldırmaya çalışan kişilerin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ben burada eşimle birlikte hareket etmek istedim. Ceza hukukunda hapis cezası normalde suç işleyen kişinin toplumdan dışlanması mantığı üzerine kuruludur ama biz hiçbir suç işlemedik. Bir nevi sivil ölüme terk edildik." dedi.

        Skandal ses kayıtlarının suç olmadığını bunları sızdıranların utanması gerektiğini belirten Torun, "Bu suçların en tehlikelisi. Zira, ataerkil toplumsal normların dışına çıktığınız anda dışlanıyorsunuz." diyerek eşi Erdoğdu'nun sözlerini unuttu.

        Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyulmuştu;

        50 KİŞİYLE BİRLİKTE OLMUŞ
        "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?

        "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"
        Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"

        SES KAYDINI SIZDIRAN POMEN'İ TEHDİT ETTİ
        Ağır bir lince maruz kaldığını belirten Torun, "Birileri için manevi tazminat ve suç duyurusu hakkım saklıdır." diyerek Erdoğdu'nun eski eşini üstü kapalı olarak tehdit etti.

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        Haberler Güncel CHP'den istifa eden Tuba Torun eski partisini bombaladı Erdoğdu'nun eski eşini tehdit etti!
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