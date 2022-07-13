Krizi Türkiye çözecek! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile hem de Rusya lideri Putin’le bir araya gelecek

Dünya, Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendi. 24 Şubat'tan beri devam eden işgal, ekonomileri çökertti! Petrol ve tahıl krizi, özellikle Avrupa Birliği ülkelerini panikletti. Çözüm ise Türkiye'ydi. Başkan Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme gerçekleştirdi. İki lidere de sağ duyu ve çözüm çağrısını yineledi.
PUTİN'LE DE GÖRÜŞECEK
19 Temmuz'da İran'a gideceği açıklanan Başkan Erdoğan'ın burada Putin'le de bir araya geleceği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le İran'ın başkenti Tahran'da üçlü görüşme yapacağını dile getirdi. "Üçlü ve ikili görüşmeler olacak. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri Suriye'ye istikrar getirilmesi sürecini görüşecek" dedi.
4 YIL SONRA İLK ZİYARET
Başkan Erdoğan, 4 yıl sonra İran'a ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Astana formatındaki Türkiye- Rusya-İran arasındaki en son üçlü zirve, 1 Temmuz 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle yapılmıştı. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerinin bugün tahıl koridoru için İstanbul'da görüşeceği belirtildi. Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Temmuz'da bir araya gelecek.