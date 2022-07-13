Krizi Türkiye çözecek! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile hem de Rusya lideri Putin’le bir araya gelecek

Dünya, Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendi. 24 Şubat'tan beri devam eden işgal, ekonomileri çökertti! Petrol ve tahıl krizi, özellikle Avrupa Birliği ülkelerini panikletti. Çözüm ise Türkiye'ydi. Başkan Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme gerçekleştirdi. İki lidere de sağ duyu ve çözüm çağrısını yineledi.