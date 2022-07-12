FETÖ elebaşı geberdi geberecek: Terör örgütünde taht savaşı başladı

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ örgütünün kurucusu ve elebaşısı Fetullah Gülen tedavi gördüğü hastanede son nefesini vermek üzere. Örgüt içinden bazı isimler kalbi duran elebaşı geberdiği haberini sızdırırken, kesin bilgiye henüz ulaşılamadı. Elebaşının yerine geçmek için fırsat kollayan teröristler de şimdiden birbirlerine diş bilemiş durumda.
"40 YILLIK BİR YAPI, ONUN YERİNE KİMİN GELECEĞİ BELLİDİR"
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuşan SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman "40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli. Dizinin dibindeki adamlar da belli. Örgüt devam eder ama yerine gelecek kişi bu kadar etkili bir şekilde bu örgütü ayakta tutabilir mi bunu analiz etmek gerekiyor." demişti.
TERÖRİSTBAŞINA YAKIN HESAPTAN SON BİLGELER PAYLAŞILDI
Teröristbaşı ile ilgili bilgiler aktaran Herkul_Nagme isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:
"Gurbette bir bayram daha idrak edemiyoruz. Muhterem Hocamızın genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte rutin kontroller ve sağlık değerlerinin gözlenmesi maksadıyla bir süre hastanede olması doktorların talebi ile uygun görüldü. Cenab-ı Hak'tan Muhterem hocamıza sıhhat ve afiyet lütfetmesini niyaz ediyoruz."
YERİNE GEÇMEYE HAZIRLANAN İKİ İSİM VAR
Gebermesi beklenen Gülen'in yerine geçecek ismi belirlemek için de terör örgütü içinde mücadele başladı. Örgüt içerisinde öne çıkan 2 isim var. Bunlardan biri Suat Yıldırım.
SUAT YILDIRIM KİMDİR?
1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı. Örgütün 'Başyüceler' ya da 'istişare heyeti' de denilen bu kurulun üyelerinden Suat Yıldırım, 1964'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
Bir süre Diyarbakır'da müftü yardımcılığı yaptıktan sonra Edirne'ye il müftüsü olarak atanan Yıldırım, burada tanıştığı FETÖ elebaşı Gülen ile aynı evde kalmaya başladı. Yıldırım, 1968'de Atatürk Üniversitesinde asistan oldu. Çeşitli üniversitelerdeki çalışmaları sonucunda profesörlüğe kadar yükselen Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren FETÖ'nün faaliyetleri içinde yer aldı.