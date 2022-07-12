Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2022 11:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2022 11:52
    ABONE OL

    FETÖ elebaşı geberdi geberecek: Terör örgütünde taht savaşı başladı

    Kaldırıldığı hastanede tedavi gören FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in durumu giderek ağırlaşıyor. Örgüt içinden sızan bilgilere göre elebaşının kalbinin durduğu belirtiliyor. Elebaşının gebermesi durumunda yerine geçmek isteyen teröristlerin arasında da güç mücadelesi başlamış durumda. Güç mücadelesinde en baskın 2 ismin Suat Yıldırım ve Mustafa Özcan olduğu belirtiliyor. İki terörist 'Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

    Geberecek elebaşının yerine geçme mücadelesi

    15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ örgütünün kurucusu ve elebaşısı Fetullah Gülen tedavi gördüğü hastanede son nefesini vermek üzere. Örgüt içinden bazı isimler kalbi duran elebaşı geberdiği haberini sızdırırken, kesin bilgiye henüz ulaşılamadı. Elebaşının yerine geçmek için fırsat kollayan teröristler de şimdiden birbirlerine diş bilemiş durumda.

    "40 YILLIK BİR YAPI, ONUN YERİNE KİMİN GELECEĞİ BELLİDİR"

    A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuşan SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman "40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli. Dizinin dibindeki adamlar da belli. Örgüt devam eder ama yerine gelecek kişi bu kadar etkili bir şekilde bu örgütü ayakta tutabilir mi bunu analiz etmek gerekiyor." demişti.

    TERÖRİSTBAŞINA YAKIN HESAPTAN SON BİLGELER PAYLAŞILDI
    Teröristbaşı ile ilgili bilgiler aktaran Herkul_Nagme isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

    "Gurbette bir bayram daha idrak edemiyoruz. Muhterem Hocamızın genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte rutin kontroller ve sağlık değerlerinin gözlenmesi maksadıyla bir süre hastanede olması doktorların talebi ile uygun görüldü. Cenab-ı Hak'tan Muhterem hocamıza sıhhat ve afiyet lütfetmesini niyaz ediyoruz."

    YERİNE GEÇMEYE HAZIRLANAN İKİ İSİM VAR
    Gebermesi beklenen Gülen'in yerine geçecek ismi belirlemek için de terör örgütü içinde mücadele başladı. Örgüt içerisinde öne çıkan 2 isim var. Bunlardan biri Suat Yıldırım.

    SUAT YILDIRIM KİMDİR?
    1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı. Örgütün 'Başyüceler' ya da 'istişare heyeti' de denilen bu kurulun üyelerinden Suat Yıldırım, 1964'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

    Bir süre Diyarbakır'da müftü yardımcılığı yaptıktan sonra Edirne'ye il müftüsü olarak atanan Yıldırım, burada tanıştığı FETÖ elebaşı Gülen ile aynı evde kalmaya başladı. Yıldırım, 1968'de Atatürk Üniversitesinde asistan oldu. Çeşitli üniversitelerdeki çalışmaları sonucunda profesörlüğe kadar yükselen Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren FETÖ'nün faaliyetleri içinde yer aldı.

        Suat Yıldırım, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de yer alıyor.

        MUSTAFA ÖZCAN KİMDİR?
        Fetullah Gülen'in ölümünden sonra örgütün başına geçebilecek bir diğer isim ise Mustafa Özcan. 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaizliğe başlayan Mustafa Özcan, 1977'de müftü yardımcısı olarak atandığı İzmir'de elebaşı Gülen ile tanıştı.

        O günden sonra örgüt hiyerarşisinde yer alan Özcan, 1992'de vaiz olarak görevlendirildiği Kartal'da aynı zamanda örgütün 'İstanbul imamlığı'nı yaptı.

        Kısa sürede FETÖ içerisinde hızla yükselen Özcan, daha sonra 'hususi hizmetler' kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamlığı, ardından Balkan ülkeleri imamlığına getirildi. Sık sık Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşının talimatlarını alan Özcan, Gülen'in ilk öğrencilerinden olmasının avantajıyla 2003'te 'Türkiye imamı' oldu.

        Mustafa Özcan, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yüksek kira pişmanlık getirdi! Ev sahipleri de mağdur oldu
        Haberler Güncel FETÖ elebaşı geberdi geberecek: Terör örgütünde taht savaşı başladı
            SON DAKİKA