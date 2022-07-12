FETÖ elebaşı geberdi geberecek: Terör örgütünde taht savaşı başladı

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ örgütünün kurucusu ve elebaşısı Fetullah Gülen tedavi gördüğü hastanede son nefesini vermek üzere. Örgüt içinden bazı isimler kalbi duran elebaşı geberdiği haberini sızdırırken, kesin bilgiye henüz ulaşılamadı. Elebaşının yerine geçmek için fırsat kollayan teröristler de şimdiden birbirlerine diş bilemiş durumda.

"40 YILLIK BİR YAPI, ONUN YERİNE KİMİN GELECEĞİ BELLİDİR"

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuşan SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman "40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli. Dizinin dibindeki adamlar da belli. Örgüt devam eder ama yerine gelecek kişi bu kadar etkili bir şekilde bu örgütü ayakta tutabilir mi bunu analiz etmek gerekiyor." demişti.